Le Figaro: Путин восстанавливает идеологический контроль над российской армией

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании военно-политического управления российской армии по советскому образцу, сообщает Le Figaro. Предполагается, что новая структура, создающаяся на базе Главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС), будет заниматься политическим воспитанием военнослужащих, а её руководитель — генерал-полковник Андрей Картаполов — может потенциально стать «тяжеловесом режима».

Президент России Владимир Путин подписал указ о возвращении военно-политического управления российской армии. Как напоминает Le Figaro, ровно век назад подобный орган был создан большевиками и в то время получил название Всероссийское бюро военных комиссаров.

Эти комиссары и их подчинённые — политруки и замполиты — прочно укоренились в российских словарях и стали «напоминанием об ужасных сталинских чистках для одних и романтическими персонажами революционной эпохи для других». В 1991 году вместе с распадом СССР военно-политическое управление, контролировавшее чёткое следование принципам марксизма-ленинизма военнослужащими, было упразднено.

Что из себя будет представлять новая структура, пока неясно. Ссылаясь на сайт Минобороны, Le Figaro отмечает, что военно-политическое управление будет создано на базе Главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС), которое в свою очередь является наследником Главного политического управления Советской армии (ГлавПУР). ГУРЛС занималось морально-психологическим обеспечением, государственно-патриотическим воспитанием, культурно-досуговой работой, а также работой по обеспечению прав верующих военнослужащих.

Как предполагает издание, новый орган, вероятно, будет курировать «Юнармию» — общественное движение, созданное Минобороны в 2016 году с целью «военно-патриотического воспитания молодёжи» от 8 до 18 лет. Согласно ведомству, в организации состоит около 230 тыс. несовершеннолетних. Как отмечает французское издание, военно-политическому управлению может быть также поручено общение с прессой, поскольку Минобороны прославилось «распространением различных фейковых новостей».

Руководить новой структурой будет генерал-полковник Андрей Картаполов, экс-начальник Главного оперативного управления и бывший командующий российской группировкой войск в Сирии. Картаполов, как отмечает Le Figaro, до сегодняшнего дня не занимал должность «политического характера».

«Это возвращение в советскую эпоху, в связи с чем появляется множество вопросов, — считает военный журналист Александр Гольц. — У нас ни одним законом сегодня не закреплена государственная идеология. Мы понятия не имеем, чем будет заниматься это управление. Насколько мне известно, впервые на должность такой важности назначают человека, чьи задачи не определены. Либо это тайна, либо знак того, что сейчас идут аппаратные войны».

Как отмечает Le Figaro, Андрей Картаполов может потенциально стать «тяжеловесом режима», если ему удастся «восстановить те атрибуты, которыми было одержимо военно-политическое управление советской эпохи».