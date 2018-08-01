Le Figaro: Путин восстанавливает идеологический контроль над российской армией

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AT: о «российском вмешательстве» американцам кто-то врёт — много вопросов к ФБР и Минюсту American Thinker
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Guardian сравнила Цукерберга с Франкенштейном, а Facebook — с монстром Guardian
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T-Online: Россия не потянула серийное производство «чудо-оружия» T-Online
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Daily Mail: звезду Трампа на «Аллее славы» охраняют «русские солдаты» Daily Mail
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Посол: Индонезия ожидает поставку первого из 11 российских самолётов Су-35 к октябрю
Посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди заявил, что индонезийские власти ожидают поставку первого из 11 российских самолётов Су-35 к октябрю.
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Брат обвиняемых в убийстве отца девушек рассказал о семье
Брат обвиняемых в убийстве отца девушек Арсен Хачатурян в беседе с ФАН рассказал о своей семье.
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В «Краснодаре» прокомментировали информацию о ДТП с участием Смолова
В пресс-службе футбольного клуба «Краснодар» опровергли информацию о том, что нападающий клуба Фёдор Смолов попал в аварию.
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Футболист «Барселоны» перешёл в «Эвертон»
Французский защитник испанской «Барселоны» Люка Динь стал игроком английского «Эвертона».
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Глава Международной федерации журналистов призвал власти ЦАР найти убийц троих россиян
Президент Международной федерации журналистов (IFJ) Филипп Лерут призвал власти Центрально-Африканской республики найти и привлечь к суду убийц троих российских журналистов.
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На Кировском заводе опровергли информацию о сходе с рельсов цистерн с мазутом
Руководитель управления по связям с общественностью ПАО «Кировский завод» Екатерина Ключникова заявила RT, что информация о сходе цистерн с мазутом с рельсов на территории предприятия не соответствует действительности.
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Столетие Восточного военного округа отметят 4 и 5 августа в Хабаровске
Столетие со дня образования Восточного военного округа отметят 4 и 5 августа в Хабаровске.
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Президент Болгарии назвал Россию традиционным партнёром Европы
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что Россия зарекомендовала себя в качестве традиционного партнёра Европы по ряду областей. Об этом он заявил в интервью сербскому изданию CorD Magazine.
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Новокузнецк примет участие в акции «Узнай свой ВИЧ-статус» 3 августа
Новокузнецк примет участие во всероссийской акции «Узнай свой ВИЧ-статус» в пятницу, 3 августа. Об этом сообщает ВашГород.ру.
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Глава СПЧ призвал принять закон о работе журналистов в горячих точках
Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов призвал принять закон, посвящённый защите журналистов в горячих точках. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт СПЧ.
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Полузащитник сборной Бельгии Мусса Дембеле рассказал о впечатлениях от ЧМ-2018
Полузащитник сборной Бельгии Мусса Дембеле в беседе с «Известиями» рассказал о впечатлениях от чемпионата мира по футболу 2018 года.
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Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества России и стран Африки в области борьбы с терроризмом
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов и доктор политических наук Андрей Кошкин в беседе с ФАН рассказал о перспективах сотрудничества России и стран Африки в области борьбы с терроризмом.
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Выступавший на протяжении 10 лет за «Рубин» футболист перешёл в «Крылья Советов»
Бывший вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков подписал двухлетний контракт с самарскими «Крыльями Советов».
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Минтруд предложил вывести самозанятых из сферы трудового законодательства
Минтруд России разработал законопроект, согласно которому предлагается вывести деятельность самозанятых граждан из сферы регулирования трудового законодательства.
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Суд оштрафовал Егора Крида за концерт на крыше машины в центре Москвы
Тверской суд оштрафовал на 20 тыс. рублей певца Егора Крида (Булаткина) за импровизированный концерт в центре Москвы с певцом Тимати.
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СМИ назвали причину смерти актрисы Людмилы Глуховой
Стала известна причина смерти актрисы Людмилы Глуховой, сообщает ФАН.
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В Минтрансе прокомментировали сообщения о возможном строительстве новой трассы в Краснодарском крае
В Минтрансе России считают нецелесообразной реализацию проекта реконструкции дороги Джубга — Сочи. В ведомстве заявили, что в настоящее время его крайне сложно осуществить технически.
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Российский боксёр Поветкин сохранил первое место в рейтинге WBA
Российский профессиональный боксёр-тяжеловес Александр Поветкин продолжает возглавлять рейтинг Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
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«Дочка» РЖД планирует выделить старые вагоны в отдельный экономкласс
«Дочка» РЖД — Федеральная пассажирская компания намерена выделить старые вагоны в отдельный экономкласс.
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Коллега поделилась воспоминаниями об актрисе Глуховой
Специалист по рекламно-информационной деятельности культурно-досугового центра «Красногвардейский» Ольга Назарова в беседе с RT поделилась воспоминаниями о своей коллеге актрисе Людмиле Глуховой.
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Серена Уильямс прокомментировала самое крупное поражение в карьере
Американская теннисистка Серена Уильямс, которая является 38-кратной победительницей турниров Большого шлема, прокомментировала крупное поражение от британки Йоханны Конты на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе.
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В МВД Украины рассказали о сложностях в расследовании убийства Шеремета
Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко заявил, что убийство журналиста Павла Шеремета не раскрыто из-за того, что украинские правоохранители не могут получить необходимые данные в России.
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О'Нил: Брайант возобновит карьеру баскетболиста
Бывший американский баскетболист и член зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил считает, что бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант возобновит карьеру.
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СМИ: Все российские школьники будут получать сертификаты на допобразование
Все российские школьники станут получать сертификаты на дополнительное образование, сообщают «Известия» со ссылкой на министра просвещения Ольгу Васильеву.
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Норвежцы обвинили экс-главу СБР Тихонова в даче взятки
Бывший глава Союза биатлонистов Норвегии Туре Бейгард обвинил экс-президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова в даче взятки.
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Суд оштрафовал Тимати за концерт на крыше машины в центре Москвы
Тверской суд Москвы оштрафовал рэпера Тимати на 20 тыс. рублей за импровизированный концерт в центре Москвы.
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Умерла актриса Людмила Глухова
В Санкт-Петербурге на 55-м году умерла актриса, лауреат театральной премии «Золотая маска», художественный руководитель КДЦ «Красногвардейский» Людмила Глухова.
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СМИ: «Зенит» интересуется двумя игроками «Манчестер Юнайтед»
Санкт-петербургский «Зенит» может усилиться защитниками английского «Манчестер Юнайтед» Маркосом Рохо и Виктором Линделёфом.
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В Киеве протестующие перед зданием МВД Украины потребовали отставки Авакова
В Киеве несколько десятков активистов организовали митинг возле здания Министерства внутренних дел Украины, они требуют отставки главы ведомства Арсена Авакова. Трансляцию ведёт телеканал «112 Украина».
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СЖР выясняет подробности гибели троих российских журналистов в ЦАР
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что 31 июля в Центрально-Африканской Республике погибли трое российских граждан — журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.
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Адвокат Бутиной: ситуация начинает больше походить на шпионский роман
Адвокат россиянки Марии Бутиной Роберт Нил Дрисколл считает, что обвинения в адрес россиянки Марии Бутиной в связях с американским чиновником для установления необходимых контактов наносят серьёзный ущерб.
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СМИ: Зидан может возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае отставки Моуринью
Бывший главный тренер испанского «Реала» Зинедин Зидан является одним из возможных кандидатов на пост главного тренера английского «Манчестер Юнайтед».
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Мособлсуд признал виновными в бандитизме и убийствах пятерых членов «банды ГТА»
Московский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении пятерых членов «банды ГТА» в рамках уголовного дела о серии убийств водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012—2014 годах.
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Скоростная «Комета» отправилась в первый рейс по маршруту Севастополь — Ялта
Пассажирское скоростное судно на подводных крыльях «Комета» совершило первый коммерческий рейс по маршруту Севастополь — Ялта, сообщает РИА Новости Крым.
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«Барселона» пропустила четыре мяча и уступила «Роме» в матче Международного кубка чемпионов
Испанская «Барселона» потерпела поражение от итальянской «Ромы» в матче Международного кубка чемпионов со счётом 2:4.
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Юный пловец из США побил установленный в 1995 году рекорд Фелпса
Американский 10-летний пловец Кларк Кент побил один из рекордов многократного чемпиона мира и Олимпийских игр по плаванию Майкла Фелпса,
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В Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары
Гидрометцентр России в среду, 1 августа, объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Московском регионе. Об этом сообщается на сайте службы.
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Роскачество отчиталось о проверке ранних арбузов на пестициды и нитраты
Роскачество отчиталось о проверке ранних арбузов на пестициды, нитраты, токсины, тяжёлые металлы, дрожжи, плесень и возможные заражения, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт организации.
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В Госдуме прокомментировали данные Минздрава о заболеваемости в регионах
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в разговоре с RT прокомментировал данные Минздрава о заболеваемости в регионах России.
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МИД: погибшие в ЦАР журналисты оформили поездку как туристическую
В МИД России заявили, что погибшие в ЦАР российские журналисты оформили поездку как туристическую. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что точных данных о цели их визита на территорию Центрально-Африканской Республики нет.
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Полиция подтвердила смерть журналиста Грачёва
Шеф-редактор сайта «Аргументы и факты» Владимир Шушкин сообщил, что полиция подтвердила смерть журналиста Сергея Грачёва, пропавшего в Нижнем Новгороде.
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Серена Уильямс потерпела самое крупное поражение в карьере на турнире WTA в Сан-Хосе
Американская теннисистка Серена Уильямс, 38-кратная победительница турниров Большого шлема, не смогла преодолеть барьер первого круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе.
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Мэр Пензы решил покинуть свой пост
Мэр Пензы Валерий Савельев принял решение покинуть свой пост в связи с переходом на новую должность. Об этом сообщается на сайте городской думы.
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Украинский вратарь Лунин провёл первый матч за «Реал»
Украинский вратарь Андрей Лунин дебютировал в составе мадридского «Реала» в матче Международного кубка чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
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В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью российских журналистов в ЦАР
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в разговоре с RT прокомментировал информацию о гибели в Центрально-Африканской Республике российских журналистов.
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В Свердловской области ввели карантин после обнаружения вируса АЧС
На территории Свердловской области введён карантин в связи с выявлением продукции с вирусом африканской чумы свиней. Об этом говорится в распоряжении губернатора региона.
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В ЦАР рассказали подробности нападения на российских журналистов
Троих российских журналистов, которые были убиты в Центрально-Африканской Республике, атаковали десять человек «в тюрбанах и говоривших по-арабски».
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Болельщики киевского «Динамо» призвали к протесту против Федерации футбола Украины
Фанаты киевского «Динамо» призвали принести на матч с донецким «Шахтёром» туалетную бумагу в знак протеста против Федерации футбола Украины.
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Адвокаты Януковича покинули заседание суда после начала прения сторон
Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича покинули заседание суда, где начались прения сторон по делу о госизмене.
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Более 770 тысяч транспортных средств проехало по Крымскому мосту в июле
Более 770 тысяч автомобилей, мотоциклов и автобусов проехали по Крымскому мосту в июле.