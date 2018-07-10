WSJ: из-за беспечности США Россия «чувствует себя как дома» в Никарагуа

Центральная Америка имеет стратегическую важность для врагов Вашингтона, и Москва играет здесь особо заметную роль, пишет обозреватель The Wall Street Journal Мэри О’Грэди. В частности, российские власти сотрудничают с никарагуанским «диктатором» Даниэлем Ортегой, в то время как дипломаты и законодатели США в основном игнорируют ситуацию не только в этой латиноамериканской стране, но и в регионе в целом, утверждает журналистка.

«Иногда складывается ощущение, что Центральная Америка не хочет или не может увидеть связь между сильными институтами власти и свободным и справедливым обществом. Нищета северного треугольника — Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, — который отправил тысячи мигрантов к границе США в поисках работы и лучшей жизни, фактически является результатом сбоя государственных институтов», — пишет обозреватель The Wall Street Journal Мэри О’Грэди.

Ещё одна хорошая иллюстрация — «кровавое восстание в Никарагуа». По данным местных правозащитников, с 19 апреля были убиты 300 демонстрантов, выступающих против «автократа» Даниэля Ортеги. Недавно Минфин США ввёл санкции против трёх «подручных» латиноамериканского президента за нарушение прав человека и коррупцию, отмечает журналистка.

«Центральная Америка имеет стратегическую важность для врагов США, и Россия играет особенно заметную роль. Она располагает огромным и тайным разведывательным комплексом на краю Лагуна де Нехапа в пригороде Манагуа, а её МВД владеет крупным «учебным центром подготовки полицейских» в столичном районе Лас-Колинас. СССР был союзником Ортеги в 80-х, и у сегодняшней России есть все основания помогать его диктаторскому процветанию», — утверждает автор статьи.

По её словам, в Никарагуа ни разу не проводились «честные и прозрачные национальные выборы» со времён прихода Ортеги к власти в 2006 году. Он и его «непопулярная жена» Росарио Мурильо стали богатейшей парой страны, поэтому их часто называют «новые Сомосы», отсылая к некогда правящему семейству, которое в 1979-м сверг нынешний президент и его движение сандинистов.

При этом весьма показательно поведение дипломатов и законодателей США. Когда протесты в какой-нибудь центрально-американской стране разгоняют и «трупы увозят», представители Вашингтона лишь выражают недовольство относительно «злоупотреблений». Но когда действительно можно как-то повлиять на ситуацию, они в основном «уходят в самоволку, а порой становятся соучастниками». Примером тому служит действующая в рамках ООН международная комиссия по борьбе с беззаконием в Гватемале или CICIG, которую финансируют США, обращает внимание О’Грэди.

Весьма вероятно, что эта организация служит инструментом для «жаждущих власти политических и экономических кругов». CICIG ослабляет государственные институты и угрожает гватемальской демократии, полагает журналистка.

CICIG не трогает хорошо известные преступные группировки, включая ту, что «нагло воровала электричество для финансирования своих боевиков, левых акций». В то же время комиссия использует свою «неограниченную власть», чтобы преследовать деловые круги, традиционно поддерживающие демократический капитализм. Более того, глава организации Иван Веласкес не скрывает, что хочет сместить демократически избранного правоцентристского президента Джимми Моралеса.

«Ситуация в Никарагуа должна стать уроком для гватемальцев и США. Система сдержек и противовесов, необходимая для ограничения Ортеги, существовала десять лет назад. Но постепенно она разрушилась. Ему не только позволили захватить власть, но даже праздновали произошедшее дома и за рубежом. Ему говорили помогать бедным, а он делился захваченной властью с бизнес-сообществом. Кроме того, благодаря ему Россия почувствовала себя как дома», — рассуждает О’Грэди.

По её мнению, «ползучий авторитаризм» Ортеги стал очевиден ещё в феврале 2010 года. Он продолжал расширять границы собственной власти, встречая незначительное сопротивление. В 2011-м он был переизбран на свою должность вопреки конституции.

Только в 2016 году, «когда венесуэльская нефть начала заканчиваться», положение Ортеги осложнилось. Замедление экономического роста в правление никарагуанского президента стало вызывать неодобрение в обществе и протесты.

«Полиция и обученные полувоенные структуры Ортеги без разбору расстреливают граждан. 30 мая во время марша в честь Дня матери, призванного показать солидарность с семьями жертв, 15 человек были убиты снайперами с помощью российских винтовок Драгунова», — уверяет автор статьи.

Между тем Москва «знает, как подавлять мятежи». В 60-х советское руководство помогло Фиделю Кастро «задушить на корню» восстание в горах Эксамбрай, напоминает автор статьи.

«Никарагуанский город Масая был оплотом оппозиции, пока 19 июня Ортега не вызвал на подмогу полицейских из Манагуа и не вернул его. Без более широкой международной поддержки случившееся может стать поворотной точкой в этой борьбе. Хорошие новости для Кремля, но горе для жителей Никарагуа», — заключает О’Грэди.