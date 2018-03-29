ЗН: Канада удвоит количество инструкторов для подготовки украинских полицейских

Канада удвоит представительство своих полицейских офицеров-тренеров на Украине. Как сообщает «Зеркало недели», чрезвычайный и полномочный посол Канады на Украине Роман Ващук заявил, что таким образом планируется повысить уровень квалификации украинских полицейских для эффективного реформирования Нацполиции.

Канада планирует удвоить представительство своих полицейских офицеров-тренеров на Украине. Как пишет «Зеркало недели», об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Канады на Украине Роман Ващук во время встречи с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

«Мы планируем увеличить количество наших офицеров-экспертов на Украине вдвое для эффективного реформирования НПУ и повышения уровня квалификации полицейских», — заявил Ващук.

Он также отметил, что Канада сегодня председательствует в G7, поэтому пристально следит за ситуацией на Украине. Посол подчеркнул, что официальная Оттава готова поддержать Киев не только на пути реформ, но и в восстановлении территориальной целостности и улучшении экономической ситуации.

Как напоминает издание, сотрудничество с канадскими партнёрами в сфере развития Национальной полиции Украины происходит в рамках проекта поддержки подготовки полицейских, который начался в октябре 2016 года. Он направлен на оказание консультативных услуг и подготовку кадров Национальной полиции, в частности, проходят консультации канадских специалистов по вопросам управления персоналом и профессионального развития, поддерживаются региональные учебные центры и предусмотрено развитие восьми специализированных курсов.