Foreign Policy: Россия ослабляет Америку на Ближнем Востоке — пора это прекратить

После вмешательства в сирийский конфликт Россия завоёвывает всё больше доверия со стороны «традиционных союзников» США, которые считают, что Вашингтон находится в «политическом кризисе и упадке», пишет Foreign Policy. Чтобы не допустить дальнейшего усиления Москвы и помешать ей проводить в Сирии «политику ослабления Запада», Вашингтону необходимо взять на себя обязательства по поддержке своих ближневосточных «друзей» «словом и делом», а также усилить «информационную войну» против Кремля, отмечает издание.

После «демонстрации силы» в Сирии Россия проявила себя «убедительной альтернативой» американцам среди их традиционных союзников, пишет автор материала Foreign Policy, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Стивен Кук. С помощью торговли оружием, экономических сделок и дипломатических манёвров России удалось привлечь на свою сторону Турцию и Египет. Король Саудовской Аравии совершил первый визит в Москву, чтобы обсудить с Кремлём цены на нефть, и даже Израиль укрепил связи с Россией, надеясь на то, что Путин проявит «заботу об их интересах в Сирии», отмечает автор материала.

В течение менее десяти лет Ближний Восток перестал быть «регионом доминирования США» и стал регионом «соперничества между Вашингтоном и Москвой». Русские продемонстрировали в Сирии «политическую волю и выносливость». Прежде чем что-либо предпринять, американские политики должны осознать, что русские не уйдут. «Они следуют стратегии ослабления Запада, и это начинается на Ближнем Востоке», — подчёркивает Кук.

Турки, египтяне, израильтяне, саудовцы и арабы наблюдают за американской политикой и осознают, что «системный политический кризис» Вашингтона может повлиять на двусторонние отношения. Это приводит их к мысли о том, что США находятся «в упадке», и поэтому они ищут другой вариант — Россию. Вашингтону следует взять на себя обязательства по безопасности своих друзей и союзников и помогать им «словом и делом». Это значит не просто продавать им «прекрасное оружие», как заявил Трамп в ходе своего визита в Саудовскую Аравию в 2017 году, а такие трудные решения, как поддержка турецкой позиции по Рабочей партии Курдистана, а также размещение дополнительных войск в Сирии для борьбы с ИГ*.

Это также означает военную поддержку Египта, несмотря на «жестокость режима Абделя Фаттаха ас-Сиси» и одобрение действий Израиля по самозащите от Ирана и «Хезболлы» в Сирии и Ливане. «Россия стала сильнее, чем она была в последние десятилетия, однако это не значит, что она сильна... Перестрелка между российскими наёмниками и американскими солдатами, которая закончилась уничтожением большинства российских солдат, говорит о том, что, какую бы силу Россия ни задействовала, она не может сравниться с США... Америка не должна дать России обмануть себя», — отмечает автор материала.

«В этом подходе имеется риск обострения, однако есть и существенные недостатки в демонстрации слабости в отношении российских провокаций. В конце концов, США будут успешны, если используют это в своей информационной войне и будут подчёркивать, сколько сирийцев убили русские, сколько мусульман Владимир Путин убил в Чечне и сколько экстремистов Москва создала в этом процессе», — пишет Кук. «Путин должен избавиться от иллюзии, что Ближний Восток — это самое удобное место, чтобы начать ослаблять Запад и США», — резюмирует автор Foreign Policy.