ERR: Эстония осуждает выборы президента России в Крыму и не будет их признавать

В четвертую годовщину референдума на Крымском полуострове глава МИД Эстонии Свен Миксер выступил с заявлением, осуждающим Россию за «незаконную аннексию» Крыма. Он также обвинил «оккупационные силы» России в том, что они притесняют и нарушают права крымчан, и предупредил, что Эстония не намерена признавать результаты предстоящих президентских выборов в Крыму.

Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Свен Миксер в годовщину проведения референдума по вопросу о присоединении Крыма к России сделал заявление о том, что Эстония осуждает организацию выборов президента России в Крыму и не признает их результат.

«Четыре года назад Российская федерация провела референдум на территории Украины, после которого, 18 марта, незаконно присоединила Крым к России. Мы осуждаем незаконную аннексию, совершённую четыре года назад Россией, которая проигнорировала Конституцию Украины и международные договоры. Крым по-прежнему остаётся частью Украины», — говорится в заявлении министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера.

По словам Миксера, Эстония сожалеет, что оккупационные силы России после аннексии нарушают международные правила: местное население призывают в (российскую) армию, местные жители вынуждены брать российское гражданство, у них забирают имущество, ограничивают свободу слова и свободу вероисповедания.

«За последние четыре года положение местного населения ухудшилось: около 40 000 человек покинуло регион из-за психологического и физического террора. Оккупационные силы нарушают права человека и основные свободы, граждан Украины содержат под стражей, поступают сообщения о пытках и жестоком обращении. Особенно плохое положение у коренных жителей полуострова — крымских татар. В результате аннексии Крыма Эстонии стало сложнее поддерживать связь с проживающими там эстонцами», — заявил Миксер.

Министр иностранных дел Эстонии указал и на то, что Россия продолжает экономическую и политическую интеграцию Крыма. Кроме этого, предпринимаются шаги по милитаризации полуострова, что угрожает безопасности в регионе Чёрного моря. «Эстония выражает сожаление по поводу строительства Керченского моста, поскольку делается это без разрешения Украины. Мост ограничит доступ торговых судов в украинские порты», — считает Миксер.

По словам министра, Эстония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины: «Мы продолжим рассказывать о ситуации в Крыму на международной арене. Мы решительно выступаем против аннексии Крыма, поддерживаем политику санкций и выступаем за освобождение незаконно задержанных в Крыму людей. Важно, чтобы международные организации имели доступ на полуостров».

«Эстония осуждает проведение Россией (президентских) выборов в Крыму и Севастополе и не признает их результатов», — предупредил Миксер.

Дата публикации 16 марта 2018 года.