Financial Times: с «мусорного» до инвестиционного — агентство S&P повысило рейтинг России
Ранее другое рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг «BBB-» с позитивным прогнозом для России, говорится в статье.
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова заявила, что её решение покинуть пост главы региона обусловлено внутренними мотивами и объективными обстоятельствами.
Жители России назвали главные причины своего недовольства условиями труда. Соответствующую информацию RT предоставили в Аналитическом центре НАФИ, который провёл опрос 1600 граждан в 42 регионах страны.
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А в американских штатах Кентукки и Западная Вирджиния.
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова сообщила о том, что уходит с поста главы региона по собственному желанию. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Забайкалья.
В Свердловской области умер водитель легкового автомобиля, пострадавший в результате ДТП с автобусом в Каменске-Уральском.
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил автору видео, который бросил в пассажира метро банку из-под напитка, незамедлительно прибыть в Чечню. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».
Организаторы выставки «Возвращённые сокровища Сирии», которая открылась в Дамаске, планируют показать артефакты в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Военнослужащие Монголии и России в рамках учений «Селенга-2018» приступили к проведению контртеррористической операции на полигоне Бурдуны в Бурятии.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника горного участка после гибели рабочего в ходе выполнения работ по дроблению щебня. Об этом информирует следственное управление СК России по Магаданской области.
Президент Молдавии Игорь Додон в интервью «Известиям» заявил, что в случае принятия парламентом законопроекта о включении в Конституцию республики пункта о евроинтеграции он не подпишет этот документ.
В США задержали 56-летнего жителя штата Нью-Йорк, который планировал устроить взрыв в Вашингтоне в день выборов. Об этом информирует офис федерального прокурора по южному округу Нью-Йорка.
Батальонная тактическая группа мотострелкового соединения России, дислоцированного в Армении, совместно с подразделениями армянских вооружённых сил уничтожила условного противника в горах в ходе учений.
Сейсмологи зафиксировали афтершоки после землетрясения, которое произошло возле Курильских островов. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
На полигоне Ашулук в Астраханской области прошли учения, в ходе которых расчёты ЗРК С-300 и С-400 провели стрельбы и уничтожили мишени, имитирующие летательные аппараты противника.
Два моряка с российского судна «Палладий», задержанного в Южной Корее из-за попытки покинуть страну без разрешения, вернулись в Россию.
В результате последствий урагана «Майкл» в американском штате Флорида погиб один человек. Об этом информирует WCTV со ссылкой на офис местного шерифа.
Бывшего министра федерального планирования Аргентины Хулио Де Видо приговорили к пяти годам и восьми месяцам заключения из-за крушения поезда, в результате которого погибли десятки человек.
Три человека стали жертвами землетрясения, которое произошло у побережья индонезийского острова Ява.
Заместитель главы Киевской городской администрации Пётр Пантелеев заявил, что отсутствие в украинской столице горячей воды позволило жителям сэкономить деньги.
Возле Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Сахалинский филиал Геофизической службы РАН.
В Амурской области в районе станции «Свободный», где произошло обрушение моста на железнодорожные пути, полностью восстановили движение поездов.
В Госдепартаменте и Министерстве обороны США отказались комментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что на Кипре была закрыта американская авиабаза. Об этом информирует РИА Новости.
Американский актёр Верн Тройер, сыгравший в фильмах об Остине Пауэрсе и Гарри Поттере, умер в результате алкогольной интоксикации. Об этом информирует TMZ со ссылкой на отчёт судмедэкспертов округа Лос-Анджелес.
У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло ещё три землетрясения. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
Президент США Дональд Трамп, комментируя падение фондовых индексов, заявил, что Федеральная резервная система «сошла с ума».
На Украине в Черниговской области полностью ликвидировали пожар на территории военного склада. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что «мир бы рухнул», если бы не было Европейского союза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейскую дипслужбу.
Глава командования перспективных вооружений армии США генерал Джон Мюррей заявил, что у российского оружия есть преимущество в дальнобойности по сравнению с американскими аналогами.
Глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, что на первой встрече с директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным США и Россия подтвердили приверженность сотрудничеству на МКС.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН прокомментировал намерение Киева внести проект резолюции Генассамблеи ООН по Крыму.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о разговоре со своим отцом по поводу потасовки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором.
У берегов Папуа — Новой Гвинеи зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,0. Об этом информирует Геологическая служба США.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которых задержали по подозрению в двух избиениях, признали свою вину.
В Уфе на нефтеперерабатывающем заводе в ходе очистки цистерны с дизельным топливом один человек погиб и трое пострадали. Об этом информирует следственное управление СК России.
Петербургский СКА в овертайме потерпел поражение от ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В центральной части Словакии разбился учебный самолёт ВВС страны L-39.
Минобороны показало кадры вывоза террористами бочек с хлором в Сирии.
Адвокат португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Питер Кристиансен прокомментировал информацию о признании футболиста в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
Бизнесмена Джеймса Мёрдока считают основным кандидатом на пост председателя совета директоров компании Tesla, который ранее занимал Илон Маск.
Правительство Германии доверяет оценке Нидерландов о «кибератаке» со стороны России на ОЗХО, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с премьером Нидерландов Марком Рютте.
Полузащитник испанской «Барселоны» Арда Туран, который в данный момент выступает на правах аренды за турецкий футбольный клуб «Истанбул Башакшехир», напал на певца Беркая Шахина в одном из ночных клубов Стамбула.
Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал решение Украины отказаться от участия наблюдателей СНГ в президентских выборах.
Бельгия экстрадировала в США сотрудника Министерства внутренней безопасности КНР, подозреваемого в экономическом шпионаже, после чего его задержали американские правоохранительные органы.
Заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, доктор экономических наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил профицит торгового баланса России.
Голкипер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Владимир Сугробов рассказал о финансовых проблемах в команде.
Политолог, представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал решение Киева отказаться от участия наблюдателей СНГ в президентских выборах.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с НСН прокомментировал создание нового пистолета под патрон 9×21 на замену пистолета Макарова.
В Свердловской области начали доследственную проверку из-за смерти новорождённой после выписки из перинатального центра, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону.
В Оренбургской области объявили штормовое предупреждение, передаёт RIA56.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с экс-главой Интерпола Мэном Хунвэем, подозреваемым в Китае во взяточничестве.