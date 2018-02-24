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Financial Times: с «мусорного» до инвестиционного — агентство S&P повысило рейтинг России

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Рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) повысило суверенный кредитный рейтинг России с «мусорного» уровня «ВВ+» до инвестиционного «ВВВ-», пишет Financial Times. Как отмечает издание, повышение рейтинга произошло в том числе благодаря консервативной макроэкономической политике страны, низкому госдолгу и относительно высокой валютной гибкости.
Financial Times: с «мусорного» до инвестиционного — агентство S&P повысило рейтинг России
Reuters
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) повысило суверенный кредитный рейтинг России с «мусорного» уровня «ВВ+» до инвестиционного «ВВВ-», прогноз по рейтингу — стабильный, сообщает Financial Times.
 
Агентство таким образом отреагировало, как пишет издание, на «благоразумные ответные меры» Москвы, с помощью которых после падения цен на сырьё и введения антироссийских санкций российскую экономику удалось поставить на более стабильную основу.
 
Агентство отметило, что повышение рейтинга произошло, в том числе благодаря «консервативной макроэкономической» политике страны, низкому госдолгу и относительно высокой валютной гибкости. Однако сдерживающим фактором для дальнейшего повышения рейтинга стала оценка агентством состояния российской экономики, которая остаётся зависимой от нефтегазовых доходов и правовых слабостей, а геополитическая напряжённость и международные санкции сказываются на долгосрочных прогнозах экономического роста.

Ранее другое рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг «BBB-» с позитивным прогнозом для России, говорится в статье.
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источник
Financial Times Великобритания Европа
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