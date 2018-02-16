«Как в далёком космосе»: канадский журналист рассказал о «празднике патриотизма» у гостеприимных русских

Хотя Россию не допустили до участия в Олимпиаде в Пхёнчхане, в её южнокорейском Доме спорта рады всем гостям, пишет Ив Буавер из La Presse. Стоит зайти — и сразу попадаешь на «большой праздник патриотизма и спорта». Там есть место и матрёшкам, и самоварам, и российским спортивным звёздам — эти люди «не нуждаются в уроках проведения вечеринок», признаёт журналист.

Канадский журналист Ив Буавер, приехавший на Олимпиаду в Южной Корее, побывал в российском Доме спорта, «который по очевидным причинам не отважились назвать Домом России». Своими впечатлениями корреспондент поделился в статье для La Presse.

Стоит войти в гости к россиянам, как ты попадаешь на «большой праздник патриотизма и спорта». Стены выкрашены в ярко-красный цвет и украшены изображением гигантских матрёшек и флагов. На входе в глаза бросается надпись «Россия в моём сердце». То же написано и на значке, который, как подчёркивает Буавер, не спросив его разрешения, прикрепили ему на грудь. На сцене выступают танцоры и певцы с классическим русским репертуаром, а журналиста зовут пить чай у самовара — с традиционной выпечкой.

При этом россияне не замыкаются в себе — в их доме рады всем, без лишних вопросов. «Какой контраст с Домом Канады!» — констатирует Буавер. В последнем приглашённые и члены семей спортсменов могут просто вместе посмотреть соревнования на большом экране, купить сувениры, поесть традиционные блюда и полюбоваться на национальные символы.

Россияне же активно демонстрируют своё гостеприимство и жизнерадостность на фоне спортивной славы и патриотизма. «И это действительно сильно трогает», — признаёт канадец. На стенах в Доме спорта висят фотографии советских и российских олимпийских чемпионов, начиная с Олимпиады 1968 года в Гренобле. Среди спортсменов Буавер заметил изображение бобслеиста Александра Касьянова, который недавно был пожизненно отстранён от участия в Олимпийских играх, но по результатам апелляции отстранён лишь от этой Олимпиады в Пхёнчхане.

«Я согласен с решением (о дисквалификации. — ИноТВ), если кто-то что-то сделал не так. На следующие Игры мы приедем более сильными. Для меня здесь нет стран, есть спортсмены и очень сильные братские чувства — среди болельщиков то же самое. Весь день люди из разных стран подходят со мной фотографироваться и говорят, что были расстроены из-за россиян. Мне приятно это слышать», — комментирует ситуацию бизнесмен из Новороссийска Виктор Мартояс.

Впрочем, не только портреты украшают российский Дом спорта, отмечает автор. Настоящие спортивные звёзды здесь появляются каждый день собственной персоной. Среди них — четырёхкратная чемпионка мира Наталья Бестемьянова и хоккеист Алексей Яшин.

Как отмечает канадский журналист, сами россияне, похоже, в историю про «государственный допинг» не очень верят. А бывшего главу антидопинговой лаборатории в Москве и информатора WADA Григория Родченкова считают не слишком надёжным источником. Так, Дмитрий Симонов из «Спорт-Экспресс» напомнил, что Родченков любил рассылать знакомым эротические рассказы собственного сочинения, — у человека богатое воображение.

А другой журналист, который пожелал остаться неназванным, уверен, что теория об организации допинга в высших эшелонах власти не имеет смысла. «Я ездил с президентом Путиным на разные мероприятия по всему миру, видел, как он себя ведёт, как всё время работает. Вы, правда, думаете, что у него есть время заниматься анализами мочи?» — отметил россиянин.

«Я вышел из этого Дома спорта — и словно вернулся к реальности из какого-то далёкого космоса», — пишет Ив Буавер.