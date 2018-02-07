Обозреватель Bloomberg: Берлинской стены нет, но барьеры остались
Премьер-министр России Дмитрий Медведев написал в статье «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития» в журнале «Вопросы экономики», что России удалось избежать экономического кризиса и не попасть в ловушку политического.
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, что предупреждал руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) о том, что не сможет себя контролировать во время поединка с ирландцем Конором Макгрегором за титул чемпиона организации в лёгком весе.
Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко признался, что не смотрел бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
В Харькове суд запретил деятельность общественной организации «Русь триединая», которая выступала за федерализацию Украины. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к неполучению награды Международной федерации футбола (ФИФА) как лучшему тренеру года.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, у водителя лимузина, в ДТП с которым погибли 20 человек, не было водительских прав нужного типа.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов остался под впечатлением от организации проведения чемпионата мира 2018 года в России.
Футбольный клуб «Краснодар» сделал официальное заявление по поводу инцидента с участием полузащитником Павлом Мамаевым.
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих желаниях перед боем за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с ирландцем Конором Макгрегором.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин прокомментировал в разговоре с RT отказ британского МИД представить какие-либо подробности относительно информации о подготовке киберударов по объектам в России.
На Украине в базу сайта «Миротворец» были внесены данные 313 украинцев, получивших гражданство Венгрии. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
«Бостон Брюинз» переиграл клуб «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На севере Венесуэлы в штате Арагуа произошёл взрыв на газопроводе, после чего начался пожар. Об этом сообщает газета El Nacional.
Налётчик-рецидивист Редуан Фаид, отбывающий 25-летний срок за разбойное нападение, объявил голодовку.
Геннадий Удунян, адвокат главы департамента Министерства промышленности и транспорта России Дениса Пака, сообщил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев издевались над его клиентом в ходе разгоревшегося в одном из московских ресторанов конфликта.
Полузащитник «Вильярреала» и сборной России по футболу Денис Черышев прокомментировал победу ЦСКА над «Реалом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
С территории Украины с 2017 года при помощи украинского МИД были досрочно отозваны 23 дипломата других стран. Об этом информирует агентство «Украинские новости» со ссылкой на данные СБУ.
Главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Ярёменко в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором.
Следователи завершили расследование дела об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой в посёлке Псебай, сообщает kp.ru.
Скотленд-Ярд не комментирует сообщения СМИ о якобы настоящем имени второго подозреваемого в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал скандал с участием нападающего основного состава санкт-петербургской команды Александра Кокорина.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения с Центрально-Африканской Республикой о создании представительства Минобороны России при Министерстве обороны и восстановления армии ЦАР.
Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, призналась, что муж со своим другом, нападающим санкт-петербургского «Зенита» Александром Кокориным, находились в состоянии алкогольного опьянения в момент драки с главой департамента Министерства промышленности и торговли Денисом Паком.
Московское «Динамо» одержало волевую победу над нижегородским «Торпедо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Объявлена программа секции «Изобразительное искусство» Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщают «Невские новости».
Неделя французского кино будет проходить с 14 по 21 октября в Великом Новгороде, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу минкультуры Новгородской области.
В Краснодарском крае обезвредили склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ФСБ России по региону.
В Тамбовской области завели уголовное дело против педагога, подозреваемого в применении физического насилия к ученику, сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.
Главное управление МЧС России по Ленинградской области предупредило о непогоде во вторник, 9 октября. Об этом сообщает агентство «Невские новости».
В Башкирии предупредили об ухудшении погодных условий, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт МЧС России.
В санкт-петербургском «Зените» отреагировали на драку с участием нападающего Александра Кокорина вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым против главы департамента Министерства промышленности и торговли России Дениса Пака.
Британский МИД не предоставил никаких подробностей относительно информации о подготовке киберударов по объектам в России. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Великобритании.
Практикующий юрист Александр Ластовецкий прокомментировал инцидент с участием футболиста Александра Кокорина и чиновника Минпромторга Дениса Пака.
В Донецкой области Украины шахтёры организовали акцию протеста в связи с невыплатой им зарплаты. Об этом в своём Facebook заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.
Руководитель Центра по изучению современного Балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова в разговоре с RT прокомментировала заявление председателя сербского парламента Майи Гойкович, которая на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным сообщила, что сербская сторона в Совете Европы настаивает на отмене политических санкций в отношении российских парламентариев.
Французское издание France Football объявило имена попавших в две заключительные пятёрки номинантов на престижную футбольную награду «Золотой мяч».
Председатель постоянного комитета по экономике заксобрания Севастополя Татьяна Лобач предложила прописать понятие «туристический кластер» в законе.
В Сирии в Латакии в результате обстрела со стороны боевиков погиб один сирийский военнослужащий, ещё десять получили ранения. Об этом на брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.
В Пермском крае следователи завели уголовное дело из-за смерти 14-летнего школьника, сообщает «Реальное время».
Россиянка Ирена Хубулова заняла первое место в соревнованиях дзюдоистов в весовой категории до 52 кг на летних юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе.
Эрудит и телеведущий Анатолий Вассерман в беседе с ФАН оценил заявление главы президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергея Белякова о том, что разработанный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой законопроект о запрете ретейлерам возвращать поставщикам товар с истёкшим сроком годности может привести к дефициту продуктов.
Бывший начальник центра финансового обеспечения УМВД России по Омской области Ирина Старовикова признана виновной в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на региональную прокуратуру.
В столице начали проходку перегонных тоннелей между станцией «Каховская» и будущей станцией «Зюзино» на южном участке Большой кольцевой линии метро, сообщает «Вечерняя Москва».
В Свердловской области отменены противопожарные режимы, сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Департамент лесного хозяйства.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление председателя сербского парламента Майи Гойкович о том, что Сербия в Совете Европы настаивает на отмене политических санкций в отношении российских парламентариев.
В Краснодарском крае открыли памятную доску Герою Советского Союза Михаилу Короткову, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Брюховецкого района.
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал драку с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака.
Следственное управление СК России по Кемеровской области прокомментировало гибель двух аквалангистов из Новосибирска, сообщает ВашГород.ру.
Депутаты Народного совета самопровозглашённой Луганской народной республики приняли Гражданский кодекс.
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию из США, где одержал победу в бою за чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе с ирландцем Конором Макгрегором.