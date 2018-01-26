Epoch Times: состоятельные китайцы потянулись в Россию за жёнами

За прошедшие 20 лет Китай превратился в страну с самым сильным гендерным дисбалансом в мире, причём в пользу мужчин, пишет Epoch Times. Поэтому в интернете пользуются популярностью услуги брачных агентств, организующих туры для состоятельных китайских холостяков, которые приезжают в Россию в поисках второй половинки.

Статьи в российских СМИ о том, что в России не хватает женихов и китайские мужчины едут в страну за жёнами, вызвали в Китае бурное обсуждение. Как пишет Epoch Times, одна из российских газет опубликовала статью о том, как брачные агентства организуют туры для китайских мужчин, которые приезжают в Россию в поисках второй половинки. Требования к холостякам из Китая следующие: обеспеченный, неженатый, успешный.

Как отмечает издание, данный феномен возник в 2016 году, когда основательница одного из брачных агенств организовала специальный транснациональный брачный тур, привезя в Россию восемь китайцев для встречи с 25 русскими девушками со всех уголков страны. Младшему из гостей было 25, старшему — 46, и все они, неженатые, обеспеченные и успешные, приехали из Пекина, Шанхая, Шэньчжэня и Гонконга. В итоге сложилось пять пар: трое мужчин нашли своё счастье с девушками из Хабаровска, остальные — с девушками из других регионов.

Однако, продолжает Epoch Times, в дальнейшем оказалось, что далеко не все пары успешно вступили в брак. Так, русская девушка по имени Маша, пообщавшись с женихом из Поднебесной какое-то время, в конечном счёте отказалась выйти за него замуж. Она прокомментировала это так: «Общаясь со мной, он был вежлив, уважал меня, но, кроме культурных различий, важно ещё и то, что, как я думаю, он видел во мне только красивую куклу, языковой барьер также мешал нам углубить общение».

Это сообщение также вызвало бурные обсуждения среди российских и китайских интернет-пользователей. Так, один пользователь из Китая выразил непонимание: «Всё равно не верю: обеспеченных, успешных холостяков в Китае с руками отрывают, как они могут оставаться неженатыми?» Другой высказался следующим образом: «Мужчина в Китае с хорошим материальным положением — и вдруг холостяк, которому нужно ехать за женой в Россию? Что за диво!»

Как отмечает издание, за прошедшие 20 лет Китай превратился в страну с самым сильным гендерным дисбалансом в мире, который и привел к «кризису холостяков». Как показывают данные Национального бюро статистики за 2015 год, соотношение незамужних мужчин и женщин, родившихся после 1980 года, составляет 136:100, родившихся после 1970-го — 206:100. Таким образом, в Китае существует серьёзный дисбаланс между численностью мужчин и женщин.Тем не менее большая часть одиноких мужчин в Китае — жители деревень, в некоторых бедных горных районах появляются даже деревни холостяков, жители которых не могут поехать за женой в Россию.