Участие КНДР в Олимпиаде в Пхёнчхане эксперт Fox News сравнил с троянским конём

Обозреватель Fox News не верит, что Олимпиада в Пхёнчхане изменит что-нибудь в отношениях двух Корей. Участие КНДР он сравнивает с троянским конём. За намерением пройти под единым флагом с Северной Кореей на открытии и формированием совместной женской сборной по хоккею он видит лишь корыстный расчёт Пхеньяна, которому от Сеула нужны лишь деньги. И при этом не факт, что он их пустит на развитие спорта, а не на новые ядерные ракеты.

Ожидается, что на церемонии открытия Олимпийских игр спортсмены из КНДР и Южной Кореи пройдут под единым флагом. Также впервые в состав женской хоккейной команды войдут игроки из обеих стран. Но может это лишь троянский конь? Для обсуждения данной темы к нам присоединяется аналитик по странам Азии Гордон Чан.

Большое спасибо, что присоединяетесь к нам этим утром, Гордон.

ГОРДОН ЧАН, аналитик по странам Азии: Спасибо, Хетер.

Что вы думаете об этом? Я бы хотела узнать ваше мнение в целом в отношении того, что КНДР и Южная Корея объединяются, для того чтобы пройти совместным маршем во время Олимпийских игр, а также относительно их единой хоккейной команды. Что это значит?

ГОРДОН ЧАН: Прежде всего, в целом участие Северной Кореи в Олимпийских играх в Южной Корее, которые начнутся в следующем месяце, в некотором смысле — троянский конь. КНДР пытается использовать Олимпийские игры, для того чтобы вызвать определённую симпатию к своей стране в Южной Корее. Они хотят от Сеула денег. Они также хотят, чтобы Южная Корея отдалилась от Вашингтона, иными словами, вбить клин между двумя партнёрами по альянсу. Так что КНДР не замышляет ничего хорошего.

Что касается женской хоккейной команды, как вы отметили, впервые КНДР и Южная Корея создают единую спортивную команду. И для южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина, который весьма благосклонен к Северной Корее, это создаёт одну проблему: большинство южнокорейцев, не только консерваторы, но и его сторонники, не одобряют этого. Более 70% южнокорейцев против единой команды, и во многом это связано с тем, что спортсменов из Южной Кореи, которые тренировались последние четыре года, заставили покинуть команду, чтобы дать дорогу спортсменам из КНДР. И люди в Южной Корее, даже если им нравится президент Мун Чжэ Ин, считают, что это несправедливо.

Да, если подумать об этом в таком ключе, так и есть. Но, мы с вами обсуждаем, что, до того как он вступил в должность президента в Южной Корее, они знали, что, приходя к власти, он верил в переговоры с КНДР, он верил, что возможно обсуждать с ними различные вопросы, продвигаясь вперёд. Они знали, что это будет его стратегией.

ГОРДОН ЧАН: Да, он был начальником штаба Но Му Хёна, самого благосклонного к КНДР президента Южной Кореи, который руководил страной с 2003-го по 2008 год. Но Му Хён проводил политику мира и процветания, которая, по сути, заключалась в передаче КНДР неограниченных денежных средств в течение неопределённого периода времени. Потому что было ощущение, что КНДР, в конце концов, изменит своё отношение.

Но проблема заключается в том, что во время руководства страной администрацией Но Му Хёна и его предшественника, Ким Дэ Чжуна, КНДР стала вести себя более провокационно, по мере того как получала всё больше и больше денег от Южной Кореи. И это доказывает, что это не работает. Это звучит мило, но только теоретически, на практике же северокорейцы во многом использовали это против Южной Кореи. И сейчас, если бы они получали деньги от Южной Кореи — что так и будет в связи с Олимпиадой, — они бы использовали их не для спорта, а, по существу, для запуска ракет, детонации ядерных зарядов и другой опасной деятельности. Так что это действительно станет проблемой между Южной Кореей и остальными странами, которые хотят увидеть окончание программ КНДР.

И напоследок я хотела спросить вас, Гордон, как это скажется на том, что мы пытаемся делать, что США и президент Трамп пытаются делать в отношении КНДР?

ГОРДОН ЧАН: Основная политика президента Трампа заключается в том, чтобы оставить КНДР без денежных вливаний. Южная Корея заплатит за сотни северокорейцев, которые посетят Олимпийские игры. Среди них немного спортсменов, но зато 140 артистов, 230 болельщиков, демонстрационная команда по тхэквондо и остальные, может быть, около 600—700 человек. За них заплатит Южная Корея, что подрывает санкции ООН и США.

Хорошо, Гордон Чэнг в прямом эфире. Спасибо, мы, как всегда, благодарны вам за комментарий, мы действительно благодарны, Гордон.

ГОРДОН ЧАН: Спасибо, Хетер.

Дата выхода в эфир 22 января 2018 года.