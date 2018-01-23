LATimes: в России обнажить торс можно президенту, но не курсантам

На Крещение Владимир Путин «по своему обыкновению с обнажённым торсом» окунулся в прорубь, и это событие широко освещали государственные каналы. А вот курсантам Ульяновского института гражданской авиации, записавшим своё шуточное видео с танцами в полуобнажённом виде, грозят строгие дисциплинарные меры, даже несмотря на активную поддержку россиян, отмечает Los Angeles Times.

Танцевальная лихорадка в России наступила неожиданно. А всё начиналось «вполне невинно», пишет Los Angeles Times. В январе наступившего года группа курсантов Ульяновского института гражданской авиации опубликовала видео на YouTube, где они танцуют в одних трусах и фуражках под хит начала 2000-х Satisfaction. В клипе, снятом в общежитии, покачивая бёдрами в такт музыке итальянского ди-джея Benny Benassi, полуобнажённые молодые люди выполняют обычную работу по хозяйству, вроде глажки или мытья полов.

Однако Федеральному агентству воздушного транспорта после шуточного видео было не до смеха — ведомство пригрозило всем, «причастным к безнравственному эпизоду», «самыми жёсткими мерами дисциплинарной ответственности» вплоть до отчисления. «Фривольные танцы в нижнем белье с форменной фуражкой института, прикрывающей лица, на территории авиационного вуза недопустимы. Гражданская авиация — это высокоответственная отрасль, в которой дисциплина и порядок — залог качества и безопасности», — подчеркнуло агентство.

Столь жёсткая реакция повлекла за собой целое движение, получившее в соцсетях название (и тэг) #SatisfactionChallenge. В течение нескольких часов после того, как власти пригрозили молодым людям отчислением, в интернете появились десятки видео в поддержку творчества курсантов, отмечает издание.

Свои версии клипов под Satisfaction опубликовали студенты соседних сельскохозяйственного техникума и медицинского колледжа. Также танцевальный порыв ульяновских курсантов поддержали МЧС-ники, конники, биатлонисты, петербургские пенсионерки и даже, несмотря на напряжённые дипломатические отношения, украинские пловцы.

Los Angeles Times предполагает, что ульяновские курсанты вдохновились похожим видео 2013 года, которое записали британские военнослужащие. С другой стороны, примером мог послужить и клип американских военных под популярную песню канадки Карли Рэй Джепсен Call Me Maybe от 2012 года.

Но при всей поддержке ульяновским «танцорам» всё ещё грозит наказание. Ректор Ульяновского института гражданской авиации Сергей Краснов, сравнивший курсантов с группой Pussy Riot, попавшей в тюрьму после скандального выступления в Храме Христа Спасителя в 2012 году, заявил, что шутка может обернуться самыми серьёзными последствиями. «Я думаю, эти люди не найдут себе места в гражданской авиации, потому что такое простить невозможно», — подчеркнул Краснов.

Впрочем, среди российской политической элиты нашлись те, кто молодых людей поддержал. «Они просто танцевали! Они что, напились? Какое-то физическое насилие? Ребята танцуют, им 17—18 лет, они молоды. Это мы, старшее поколение, уже не можем так делать», — прокомментировал 71-летний депутат и кандидат в президенты Владимир Жириновский. Также он предложил ввести специальные танцевальные перерывы в вузах.

Что думает про танцы ульяновских курсантов президент страны Владимир Путин, всё ещё неизвестно. В пятницу на Крещение он «по своему обыкновению обнажил торс под прицелом камер государственных телеканалов» и окунулся в прорубь. Примеру российского лидера не преминул последовать и посол США Джон Хантсман.

«По всей видимости, в России обнажать торс перед телекамерами можно президентам (или послам), но не будущим офицерам гражданской авиации», — заключает газета.