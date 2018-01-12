Уволенный за вопросы о третьем поле журналист рассказал Fox News о «влиятельной полиции слова» в США

Становится всё очевиднее, что американские корпорации — это та сила, которая претворяет в жизнь идеологию демократов. Очевиднее некуда. И происходит это не только в Кремниевой долине. До этой недели Дэнис Финли был редактором Burlington Free Press в Вермонте, но во вторник медиагигант Gannett бесцеремонно уволил его после того, как тот опубликовал в Twitter вопросы касательно предложения ввести в Вермонте третий вариант пола в водительских правах.



Почему они так поступили? Спросим у Дэниса Финли. Он сегодня с нами. Дэнис, спасибо, что пришли!



ДЭНИС ФИНЛИ, бывший редактор Burlington Free Press: Спасибо, Такер. Спасибо, что пригласили.



Я захотел побеседовать с вами потому, что ваше увольнение вызвало у меня искреннее замешательство, — и я говорю это не для красного словца. Вы ведь не нападали на трансгендеров, вы даже не нападали на идею третьего пола в водительских правах! В тех твитах, которые я видел. Но вы задали вопросы другим пользователям Twitter. И я не понял, что здесь такого недопустимого…



ДЭНИС ФИНЛИ: Думаю, Такер, недопустимым было моё несогласие. По-моему, всё просто. Существует влиятельная полиция слова, штат у нас чрезвычайно либеральный, прогрессивный. Я, сам того не желая, взбудоражил их, и это продолжалось все выходные. И они не желали остановиться, пока им не поднесут мою голову на блюде. Что наконец и случилось в понедельник вечером.



Вы говорите, Вермонт — либеральный штат. Но нет ничего либерального в том, чтобы лишить человека заработка из-за того, что вы с ним не согласны! Это не либерально, это называется как-то иначе!



ДЭНИС ФИНЛИ: Об этом лучше спросить их. Но, мне кажется, они считают, что это повод для гордости — каждый раз, когда им удаётся избавиться от кого-то, кто с ними не согласен. Думаю, именно это и происходит.



Но вы журналист, и с большим стажем! Разве не ключевой принцип журналистики — говорить то, что считаешь правдой? Правда — это защита.



ДЭНИС ФИНЛИ: Правда — это защита, надо говорить правду, но… В нынешние времена наши компании, многие медийные компании, заявляют, что мы должны быть объективными, беспристрастными и так далее… Я хочу задавать вопросы, я хочу поднимать вопросы и проблемы, потому что я считаю, что сейчас происходит много такого, о чём мы должны задавать вопросы. И указание третьего пола в водительских правах — это то, что, по-моему, должно вызывать у нас вопросы.



Итак, некто в Twitter сказал что-то вроде: «Я считаю, это замечательно и смело!» — и вы спросили: «Почему это замечательно и смело?»



ДЭНИС ФИНЛИ: Верно. И я действительно… Я уверен, что, скажи я: «Это действительно замечательно и смело! Потрясающе! Замечательно!» — вряд ли бы у нас с вами сегодня состоялся этот разговор, Такер.



Итак, дело на самом деле не в объективности. От вас не требуют быть объективным, от вас требуют держаться совершенно конкретной линии.



ДЭНИС ФИНЛИ: Конечно. Они требуют, чтобы я держался определённой линии, чтобы я соглашался с ними, они требуют, чтобы я… Они оказывают на меня давление, чтобы общепринятая позиция восторжествовала. И в этот раз они давили на меня, пока моя компания не сказала: «Хватит, вы уволены».



А у вас не создаётся ощущение, что это тенденция? Я начал замечать, что крупные компании стали тяжёлой артиллерией демократов в сфере культуры. Вам кажется, что крупные компании консервативно настроены, но внезапно оказывается, что именно они навязывают людям определённые взгляды. Это плод моего воображения?



ДЭНИС ФИНЛИ: Нет. Думаю, что нет. По-моему, крупные компании, многие крупные медийные компании в той или иной мере поддерживают демократов. Думаю, они не объективны, и я не верю, что они хотят таковыми быть. По-моему, они желают, чтобы мы подстраивались под господствующую сейчас идеологию. А преобладает в настоящее время демократическая идеология. И когда сторонники демократов — а таковых много — бросают вам вызов, люди боятся сказать что-нибудь им наперекор. Поэтому они часто побеждают, некоторое время назад они одержали победу здесь, в Вермонте, когда в Миддлберийском колледже они криками добились ухода со сцены Чарльза Мэрри, который пытался выступить с речью. Об этом говорилось и в вашей программе.



Да, так и было.



ДЭНИС ФИНЛИ: С ними сложно спорить.



Ведь в таком случае они отберут у вас работу.



ДЭНИС ФИНЛИ: На деле вы не можете спорить с ними.



И сейчас, посередине зимы, вы в Вермонте оказались без работы. Благодарю вас, Дэнис. Удачи. Надеюсь, что вы найдёте себе работу.



ДЭНИС ФИНЛИ: Спасибо.



Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 11 января 2018 года.