WSJ: системы Javelin будут хранить вдали от Донбасса — чтобы не достались ополчению

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Bloomberg: США предупредили Россию о готовности нанести «более мощный» удар по Сирии Bloomberg
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Fox: США и Россия вступились за «бездушных роботов-убийц» Fox News
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В Чехии заявили об отказе принимать африканских беженцев из-за наплыва украинцев
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна больше не будет принимать африканских беженцев из-за наплыва мигрантов с Украины. Об этом сообщает Radio Praha.
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СМИ: Экспорт российских лекарств за первые шесть месяцев 2018 года возрос на 11%
Российские поставщики фармпродукции в первом полугодии 2018 года продали за рубеж почти 19 тыс. тонн товара на 20,3 млрд рублей.
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В МИД Канады назвали переговоры с США о новом торговом соглашении конструктивными
Глава канадского внешнеполитического ведомства Христя Фриланд заявила, что провела конструктивные переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером на тему заключения нового соглашения.
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Эдди Мёрфи станет отцом в десятый раз
Американский комедийный актёр, обладатель премии «Золотой глобус» Эдди Мёрфи станет отцом в десятый раз, сообщает TMZ.
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Бразилия направит войска на границу с Венесуэлой из-за ситуации с беженцами
Президент Бразилии Мишел Темер сообщил, что власти страны намерены отправить на границу с Венесуэлой войска для обеспечения безопасности из-за ситуации с беженцами.
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Додон назвал дату возможного визита в Россию
Президент Молдавии Игорь Додон в интервью газете «Известия» рассказал, что намерен отправиться с официальным визитом в Россию в конце октября текущего года.
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Инвесторы из Бахрейна и Китая готовы вложить более €100 млн в развитие инфраструктуры Крыма
Предприниматели из Бахрейна и Китая готовы вложить более €100 млн в реализацию ряда инфраструктурных проектов на российском полуострове, сообщает газета «Известия».
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Победитель конкурса «Классическое Евровидение» рассказал о телеграмме от Путина
Победитель конкурса «Классическое Евровидение» 16-летний Иван Бессонов в беседе с газетой «Известия» рассказал о том, как его поздравил президент России Владимир Путин.
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Власти Украины намерены нарастить военное присутствие в Азовском море
На Украине планируют увеличить группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии на азовском направлении.
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В МИД Турции ответили на призыв США отказаться от покупки российских С-400
Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу ответил на призывы американской стороны отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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Олимпийский чемпион Шенк признался в употреблении допинга
Олимпийский чемпион по лёгкой атлетике в десятиборье немец Кристиан Шенк признался в употреблении запрещённых препаратов.
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Соглашение о перемирии в Донбассе в преддверии нового учебного года вступило в силу
В преддверии нового учебного года в Донбассе в среду, 29 августа, вступило в силу «школьное перемирие», сообщает ТАСС.
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В Минспорте Украины прокомментировали намерение пяти шахматисток выступить на ЧМ в Ханты-Мансийске
Министерство молодёжи и спорта Украины выступило с заявлением в связи с намерением Анны Ушениной, Натальи Жуковой, Инны Гапоненко, Анны и Марии Музычук выступить на чемпионате мира, который пройдёт в российском Ханты-Мансийске.
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В Совфеде выразили надежду на то, что ударов западной коалиции по Сирии удастся избежать
Зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Алексей Кондратьев предположил, что после сообщений Минобороны России о готовящихся в Сирии провокациях с использованием химоружия удары возглавляемой США коалиции по некоторым регионам страны удастся предотвратить.
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Радимов объявил о новом пари с Глушаковым на результаты очных игр «Зенита» и «Спартака» в РПЛ
Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов объявил о новом пари с хавбеком московского «Спартака» Денисом Глушаковым на результаты очных матчей клубов в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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В Пуэрто-Рико назвали число жертв урагана «Мария»
Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло заявил, что власти острова намерены признать 2975 человек погибшими в результате урагана «Мария».
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Двукратный чемпион мира по пляжному футболу признался, что был близок к ампутации ноги из-за тяжёлой травмы
Бывший вратарь сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий, завершивший карьеру из-за серьёзной травмы, рассказал, как проходит его восстановление.
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«Аякс» сыграл вничью с киевским «Динамо» и пробился в групповой этап Лиги чемпионов
Амстердамский «Аякс» и киевское «Динамо» сыграли вничью в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
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Трамп призвал Google, Twitter и Facebook быть осторожными
Президент США Дональд Трамп подверг критике IT-компании Google, Twitter и Facebook, призвав их при этом быть осторожными.
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СМИ: Фанаты «Динамо» и «Аякса» устроили драку в Киеве перед матчем Лиги чемпионов
Болельщики киевского «Динамо» и амстердамского «Аякса» устроили драку в столице Украины перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
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Порошенко намерен обсудить на заседании СНБО вопрос судоходства в акватории Азовского моря
Президент Украины Пётр Порошенко планирует обсудить на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вопрос обеспечения украинских интересов в акватории Азовского моря.
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Минобороны: «Белые каски» доставили отравляющие вещества в сирийский Саракиб
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что представители организации «Белые каски» доставили отравляющие вещества на склад боевиков в сирийский Саракиб.
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Глава USADA заявил, что восстановление РУСАДА станет сокрушительным ударом по чистым спортсменам
Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт раскритиковал высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что полностью выиграть борьбу с допингом невозможно.
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Экс-депутат Рады оценил перспективы вступления Украины в НАТО
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН оценил перспективы вступления Украины в НАТО.
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В МИД Украины назвали сроки уведомления России о прекращении действия договора о дружбе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, когда украинская сторона официально уведомит Россию о намерении прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве.
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Гаспарян проиграла четвёртой ракетке мира Кербер на старте US Open
Россиянка Маргарита Гаспарян проиграла немке Анжелике Кербер в матче первого круга четвёртого в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата США по теннису.
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Эксперт прокомментировал критику Германии в адрес США по «Северному потоку — 2»
Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал критику Германии в адрес США по «Северному потоку — 2».
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В Крыму при раскопках нашли античную мраморную статую
При раскопках античного Мирмекия в Крыму нашли мраморную статую мужчины, сообщает «Юга.ру».
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Рома Зверь рассказал о съёмках в фильме «Лето»
Музыкант и актёр Роман Билык, более известный как Рома Зверь, рассказал о съёмках в фильме «Лето».
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Ефимова не исключила, что может остаться в плавании до ОИ-2024
Российская пловчиха Юлия Ефимова не исключила своего участие в летних Олимпийских играх 2024 года.
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Президент ФИФА подарил Трампу красную и жёлтую карточки
Президент ФИФА Джанни Инфантино подарил американскому лидеру Дональду Трампу красную и жёлтую карточки.
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В Госдепе предупредили о последствиях возможного применения химоружия в Сирии
Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон призвал Москву донести до властей Сирии необходимость отказа от возможного применения химического оружия.
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Хоккеист «Сибири» Мнацян рассказал, как проходит его лечение от рака
Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» Самвел Мнацян рассказал, как проходит его лечение от рака.
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СМИ: Пять украинских шахматисток примут участие в чемпионате мира, который пройдёт в Ханты-Мансийске
Пять украинских шахматисток — Анна Ушенина, Наталья Жукова, Инна Гапоненко, Анна и Мария Музычук — приняли решение выступить на чемпионате мира, который пройдёт в российском Ханты-Мансийске.
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В МИД Китая призвали ускорить создание кодекса поведения в киберпространстве
Министерство иностранных дел Китая опубликовало документ к 73-й Генассамблее ООН, в котором членов международной организации призывают ускорить создание кодекса поведения в киберпространстве.
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В ряде регионов Перу ввели режим ЧП из-за наплыва мигрантов из Венесуэлы
Правительство Перу объявило режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения в ряде регионов страны в связи с большим наплывом венесуэльских мигрантов.
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Александрова проиграла Шувэй в первом круге US Open
Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Китайского Тайбэя Су Шувэй в матче первого круга на четвёртом в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате США по теннису.
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В «Царском Селе» впервые за 30 лет заработал Мраморный фонтан
В государственном музее-заповеднике «Царское Село» завершили реставрацию Мраморного фонтана, который пребывал в нерабочем состоянии около 30 лет. Об этом сообщает kp.ru.
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В Коми проводят проверку из-за травмирования детей на детской площадке
В Коми проводят доследственную проверку из-за травмирования двух детей на детской площадке, сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное СУ СК России.
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Футболист «Крыльев Советов» Ланин заявил, что арбитр Вилков нецензурно выразился в его адрес во время матча с «Енисеем»
Полузащитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Олег Ланин прокомментировал эпизод со своим удалением в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с красноярским «Енисеем», который судил арбитр Михаил Вилков.
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Трюдо назвал условие подписания NAFTA
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, при каком условии согласится на перезаключение Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).
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Жириновский прокомментировал возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией
Глава парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с ФАН прокомментировал возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией.
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Глушаков предложил Радимову посмотреть матч Лиги чемпионов на табло стадиона «Санкт-Петербург»
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков ответил бывшему хавбеку «Зенита» Владиславу Радимову на его слова о проигранном пари.
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Три человека пострадали в результате ДТП с автобусами в Брянске
Три человека получили травмы при столкновении двух автобусов в Брянске.
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Поклонская прокомментировала возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в беседе с ФАН прокомментировала возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией.
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СМИ: В России доля одобренных заявок на получение ипотеки в первом полугодии составила 70,4%
В России доля одобренных заявок на получение ипотечных кредитов в первые шесть месяцев 2018 года составила 70,4%.
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Кэхилл принял решение завершить карьеру в сборной Англии по футболу
Защитник лондонского «Челси» Гари Кэхилл сообщил, что принял решение завершить карьеру в сборной Англии по футболу.
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Госстат Украины сообщил, что долги по зарплате в стране достигли 2,7 млрд гривен
В Государственной службе статистики Украины заявили, что общая сумма задолженности по выплате заработной платы в стране достигла показателя в 2,7 млрд гривен.
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Центральный аппарат СК России взял на контроль дела о нападении подростков на двух жителей Петербурга
Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль уголовные дела о нападении подростков на двух жителей Санкт-Петербурга, сообщает «Ридус» со ссылкой на сайт регионального управления СК.
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СМИ: Промес станет приоритетной целью «Севильи» в случае срыва трансфера Мариано
Голландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес станет приоритетной целью испанской «Севильи» в случае, если клуб не сможет договориться с французским «Лионом» о переходе форварда Мариано Диаса.