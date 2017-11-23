Washington Post: США не собираются уходить из Сирии и после победы над ИГ

С успешным продвижением сил Башара Асада при поддержке России и Ирана близится окончательная победа над ИГ, а вместе с ней перестанет существовать и предлог для пребывания войск США в Сирии. Однако Вашингтон не спешит уводить своих военных, постепенно переключаясь с борьбы с террористами на сдерживание растущего влияния Тегерана в регионе, пишет The Washington Post.

Администрация Дональда Трампа не собирается ограничиваться в Сирии уничтожением «Исламского государства»*, и это весьма опасное намерение, которое в перспективе может втянуть США в конфликт с Дамаском и Тегераном, пишет The Washington Post.



Учитывая, какими темпами продвигаются силы Башара Асада и его российские и иранские союзники, поражение ИГ всё ближе, вследствие чего официальный предлог для пребывания американских сил на территории Сирии перестанет существовать. По словам некоторых чиновников США, пока у них ещё есть время, они хотят оказать поддержку Демократическим силам Сирии (SDF) на севере страны, чтобы вынудить Асада пойти на уступки позднее, на мирных переговорах, которые должны возобновиться в Женеве в конце ноября.



В большой мере с помощью Ирана силы Асада восстановили контроль почти над всей Сирией. И если Америка начнёт внезапно уводить свои войска, сирийский лидер сможет полностью восстановить власть, чего и добивается Иран, объясняет издание. И как раз для того, чтобы избежать такого исхода событий, власти США намерены сохранить присутствие американских войск на севере страны и помочь SDF, которые состоят по большей части из курдов, организовать местное самоуправление.



Как напоминает газета, когда три года назад в Женеве шёл только первый раунд мирных переговоров по Сирии, повстанцы при поддержке западных союзников и суннитов контролировали внушительную часть страны. Тогда оппозиция была в куда более сильном положении, чтобы требовать отставки Асада.



Однако теперь, когда расстановка сил сместилась в сторону сирийского лидера, его позиции заметно укрепились и за столом переговоров. Тем более Россия и Иран тоже пока не торопятся уводить свои силы из страны.



Желая продлить своё присутствие в Сирии, США также ищут пути сотрудничества с Москвой. В этом месяце Владимир Путин и Дональд Трамп подписали совместное заявление в поддержку женевского процесса. А недавно, спустя лишь несколько часов после того, как российского лидера запечатлели в дружеских объятиях Башара Асада, Путин разговаривал с Трампом по телефону. И теперь Россия вместе с Ираном и Турцией проводят свою встречу по урегулированию сирийского конфликта. Итоги этой встречи могут лишь усложнить для США достижение их целей, полагает The Washington Post.



Американские чиновники подчёркивают, что присутствие сил Вашингтона в Сирии необходимо, чтобы «удостовериться, что остатки ИГ окончательно зачищены и районы, куда вновь возвращаются мирные жители, стабильны и находятся под управлением местных властей». «Битва с ИГ не окончена», — заявил газете её источник в правительстве.



Изначально стремительное расширение «Исламского государства» в Сирии было вызвано «вакуумом власти», сформировавшимся из-за гражданской войны. И если политический аспект кризиса так и будет оставаться нерешённым, снова найдутся те, кто заполнит этот «вакуум».



«Мы не собираемся уходить прямо сейчас. Мы убедимся, что создали условия для дипломатического урегулирования. <…> Чтобы, понимаете, не просто покончить с этим в военном плане, а потом пожелать всем удачи разбираться с остальным», — цитирует газета министра обороны США Джеймса Мэттиса.



На сегодня, по официальным данным, в Сирии находятся 503 американских военных. Но на самом деле, как полагают, их число намного больше. По словам Мэттиса, пока неясно, сколько человек останется. США намерены дождаться результатов переговоров в Женеве.



По мнению Николаса Хираса из Центра новой американской безопасности, намерение США и дальше оставаться в Сирии свидетельствует о том, что после победы над ИГ цель Вашингтона сместилась на сдерживание Ирана. «У США нет стратегии, чтобы оставаться, но они не спешат покидать страну. Не называя сроков окончания американской миссии, Пентагон создаёт базу для того, чтобы продолжать своё вмешательство в Сирию в течение ближайших лет».



Россия уже неоднократно подчёркивала, что и она, и Иран действуют в Сирии по просьбе законного правительства. Сам Дамаск постоянно называет американские войска «оккупантами».



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.