WT: Макфол стал «пчелиным укусом», разозлившим русского медведя

Назначение Майкла Макфола американским послом в России имело далекоидущие последствия для США, пишет The Washington Times со ссылкой на опрошенных экспертов. Сразу по прибытии дипломат начал встречаться с представителями российской оппозиции и правозащитниками. В Кремле это восприняли как провокацию и «поклялись отомстить» вашингтонскому истеблишменту, утверждает издание.

В многочисленных интервью с руководителями американской разведки и иностранными дипломатами об ухудшении отношений между США и Россией постоянно всплывает одна и та же дата — январь 2012 года. Именно в это время Майкл Макфол, только что назначенный президентом Обамой послом в России, прибыл в заснеженную Москву и почти сразу начал встречаться с лидерами оппозиции и правозащитниками, критикующими Кремль, пишет The Washington Times.

По мнению издания, это был «провокационный шаг в особенно непростой момент, когда Владимир Путин уже негодовал относительно того, что американцы поддерживают массовые протесты с целью очернить его». Одновременно российскому президенту, который пытался вернуть влияние на мировой арене, приходилось разбираться с экономическими трудностями, вызванными падением цен на нефть.

Расследование последующих событий, в том числе обвинений о «российском вмешательстве в американский политический процесс», наводит на мысль, что это решение Обамы имело более значительные последствия, чем кто-либо мог предположить, полагает издание.

В разговоре с The Washington Times несколько экспертов, в том числе действующие и бывшие руководители спецслужб США, неоднократно сравнивали прибытие Макфола в Россию с «первым пчелиным укусом, который разозлил русского медведя». По словам одного из собеседников издания, Путин «был настолько вне себя от ярости», что поклялся отомстить Вашингтону.

«Вашингтонский истеблишмент серьёзно заблуждается относительно того, кто всё это начал. На самом деле это были Обама и Хиллари, а не Путин. Они отправили Макфола в Россию и попытались свергнуть Путина, и это привело его в бешенство», — поведал изданию иностранный дипломат.

В электронном письме The Washington Times Макфол утверждает, что администрация Обамы никогда не ставила своей целью свержение российского президента. Но он признаёт, что Путин «ошибочно» рассматривал его работу «в качестве попытки подорвать его легитимность».

«Могло ли такое восприятие стать мотивирующим фактором для атаки на наш суверенитет в 2016-м? Да», — считает Макфол.

По его мнению, Путин почувствовал угрозу в московских уличных демонстрациях. «Кремлю нужен был способ дискредитировать оппозицию, поэтому они (российские власти. — ИноТВ) обвинили их в том, что те являются марионетками Запада, Обамы и моими марионетками. На мой взгляд, эти пропагандистские усилия увенчались успехом», — рассуждает бывший посол.

Макфол активно использовал социальные сети, чтобы установить связь с российским народом, что не осталось незамеченным в Кремле. И уже через четыре года, во время президентских выборов в США 2016-го, Москву обвинили в том, что она использовала те же самые интернет-технологии, чтобы изменить ход голосования, отмечает издание.

Бывший директор ЦРУ и АНБ Майкл Хайден уверен, что попытка России «вмешаться» в выборы в США стала «самой успешной скрытной кампанией по влиянию за всю историю скрытных кампаний». «Русские хотели наказать Хиллари и подорвать доверие к нашему электоральному процессу как таковому», — полагает он.

При этом совершенно неясно, сможет ли разведсообщество США или множественные расследования о российской активности остановить Москву, «если она вновь попытается провернуть подобное», заключает The Washington Times.