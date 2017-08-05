WSJ: Москва пытается разрушить мировой порядок, возглавляемый Америкой

Россия Владимира Путина выходит на мировой уровень: от Ливии до Балкан и Южной Африки Кремль работает над тем, чтобы разрушить возглавляемый США международный порядок, пишут в своей статье для The Wall Street Journal директор программы по изучению России и Евразии в фонде Карнеги «За международный мир» Юджин Румер и вице-президент фонда Эндрю Вайс.

Бывший президент США Барак Обама некогда назвал постсоветскую Россию простой «региональной державой», однако в настоящее время всё выглядит отнюдь не так, отмечается в статье. В последние годы Владимир Путин вышел на мировой уровень, начав активно использовать дипломатию улыбок и личного обаяния в тех странах, где влияние Москвы было практически на нуле.

Присутствие России можно заметить на большей части Ближнего Востока, в Европе, в некоторых частях Африки и даже в Латинской Америке, указывается в статье. Москва нашла множество открытых возможностей и активно использует раскол в западном лагере.

«Программа ясна и понятна: укрепить влияние России за счёт Вашингтона и за счёт базирующейся на правилах международной системы, которую США построили и возглавляли со времён Второй мировой войны», — уверены авторы.

Среди инструментов, которые использует Москва, и подрыв демократической формы правления, и разжигание этнической и религиозной напряжённости, и строительство аванпостов для сбора разведданных и проецирования своей военной мощи. Россия охотно влезла туда, где США и их партнёры либо сдали свои позиции, либо не смогли ничего предпринять.

При этом, как считают авторы, суть нынешней возобновлённой активности Москвы заключается не в том, чтобы диктовать те или иные условия в отдельных уголках мира, а в том, чтобы подорвать и разрушить возглавляемый США международный порядок, в котором действуют нормы экономической открытости, демократической подотчётности и верховенства права. Москва стремится к тому, чтобы отдалить как можно больше международных игроков от тех структур и мер безопасности, над созданием которых Вашингтон упорно работал на протяжении нескольких поколений.

«Господин Путин делает ставку на то, что сможет переписать правила международной политики в свою пользу. Американские лидеры и стратеги должны показать ему, что он ошибается», — подводят итог в статье для The Wall Street Journal Юджин Румер и Эндрю Вайс.