Die Welt: американские санкции делают «сильного человека в Кремле» ещё сильнее

Новые штрафные меры Вашингтона против Москвы ни к чему не приведут: они только усиливают раздор на Западе, пишет Die Welt. То, что с первого взгляда может показаться «поражением Путина», — в действительности не что иное, как «триумф сильного человека в Кремле», отмечает немецкая газета.

В Вашингтоне обе палаты конгресса США большинством голосов продлевают и ужесточают санкции против России, пишет Die Welt. В свою очередь, европейцы «ошарашенно» наблюдают за всем этим, констатирует немецкая газета.

«То, что с первого взгляда может показаться поражением Путина, — в действительности не что иное, как триумф сильного человека в Кремле, — констатирует Die Welt. — Санкции США делают Путина ещё сильнее».

Новые штрафные меры Вашингтона против Москвы «ни к чему не приведут: они только усиливают раздор на Западе». Именно на это и рассчитывает российский лидер Владимир Путин, убеждено издание.

Ведь «очевидный раскол на Западе» из-за отношений с Россией «в любом случае компенсирует (Москве. — ИноТВ) незначительные экономические проблемы, связанные с санкциями», отмечает Die Welt.

Спор о санкциях против Российской Федерации назревал уже давно. Он демонстрирует, насколько «серьёзны разногласия между западными правительствами, включая отрасли промышленности», продолжает немецкое издание.

«Путин, однако, не был бы талантливым тактиком и знатоком всех слабостей своих противников — а таковым он и является, — если бы не попытался усилить теперь очевидный трансатлантический разлад и не воспользовался им стратегически», — подчёркивает Die Welt.