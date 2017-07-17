Апостроф Оригинал

Апостроф: единственный курорт в ДНР забит отдыхающими

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В интернете появились фотографии из посёлка Седово, где находится единственный морской курорт Донбасса, неподконтрольный Украине. Как пишет «Апостроф», пляжи в посёлке забиты отдыхающими, на курорте работают аниматоры.
Апостроф: единственный курорт в ДНР забит отдыхающими
Facebook

В сети появились фотографии из посёлка Седово, где находится единственный морской курорт, который, как пишет «Апостроф» контролируется «боевиками террористической организации «Донецкая народная республика».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно на фотографиях, пляжи Азовского моря в посёлке забиты отдыхающими. На курорте работают аниматоры.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как отмечает издание, в интернете есть сотни предложений по съёму жилья в Седово, поэтому все желающие могут снять себе жильё — от комнаты до отдельных домов и коттеджей — или заселиться в один из пансионатов или отелей.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Апостроф Украина Европа
теги
Донбасс Донецк курорт море
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров