War on the Rocks: Москва «помогает» американским политикам ещё со времён НКВД

Роль российских спецслужб в президентских выборах 2016 года в США до сих пор неизвестна, отмечает War on the Rocks. Но, как утверждает издание, попытки повлиять на американскую политику и подорвать американскую демократию Москва начала ещё во времена НКВД. И накопила в этом плане немалый опыт.

Последние девять месяцев заголовки американских СМИ пестрели предположениями о вмешательстве России во внутренние дела США, о попытках российских хакеров изменить исход голосования. 5 января 2017 года, выступая в комитете сената США по вооружённым силам, на тот момент директор Национальной разведки Джеймс Клеппер заявил: «Россия с давних пор вмешивается в наш избирательный процесс. <…> (Её попытки повлиять на исход выборов в США. — RT) восходят к 60-м годам, когда холодная война была в самом разгаре». Вмешательство России в ход президентских выборов 2016 года Клеппер назвал «беспрецедентным».

В определённом смысле — если говорить о масштабах и последствиях связанных с её вмешательством обвинений — так оно и есть. В остальном же вмешательство 2016 года — отголосок 80-летней саги, считает автор статьи War on the Rocks, обладатель докторской степени Университета Огайо Йан Джонсон.

Действия российской разведки в 2016 году были своего рода возрождением советских усилий по распространению своего влияния в США, история которых началась ещё до холодной войны. Распространение ложных новостных сообщений и финансирование кандидатов от оппозиции были основными инструментами, направленными против Запада, в сталинский период и эпоху становления и расцвета советского аппарата внешней разведки.

В 1930-е годы, когда Москва только начинала прибегать к подобным методам, Соединённым Штатам в силу неразвитости контрразведки практически нечего было противопоставить. Вплоть до начала холодной войны Советам удавалось влиять на политику Вашингтона в отношении Москвы и получать интересующие их данные. Советские усилия по распространению влияния в США пошли на спад лишь с разветвлением ФБР и реорганизацией Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.

Довольно забавно, что основы Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности заложил связанный с советской разведкой член палаты представителей демократ из Нью-Йорка Сэмюэл Дикштейн. В Москве им впервые заинтересовались в 1937 году, когда он помогал советским «нелегалам» — секретным агентам без официальной легенды — получить паспорта и визы.

Вскоре Дикштейн предложил Советам более привлекательные услуги. Будучи основателем комиссии Маккормака — Дикштейна (изначальное название: специальная комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, уполномоченная расследовать дела нацистской пропаганды и некоторую иную пропагандистскую деятельность), конгрессмен был прекрасно осведомлён о действиях разведки США. В частности, он предоставил Москве информацию об антисоветской деятельности российских иммигрантов в Соединённых Штатах.

Затем на основе комиссии Маккормака — Дикштейна создали Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, в которой Сэмюэл Дикштейн надеялся получить место. Его напарник из НКВД Питер Гутцайт, работавший в США под видом дипломата в советском консульстве в Нью-Йорке, писал в Москву, что Дикштейн может достать информацию «не только о русских монархистах, нацистах, украинских националистах и японских сотрудниках, но также о сторонниках Льва Троцкого». К 1938 году Советы ежемесячно платили Дикштейну $1250.

Подкуп конгрессмена был замечательным достижением. У Гутцайта, однако, были намного более далеко идущие планы. Помимо Дикштейна, в США были и другие политики, симпатизирующие Советскому Союзу. Гутцайт полагал, что Москва могла бы «на выборах помочь (нужным кандидатам. — RT) деньгами» и таким образом повлиять на формирование конгресса США, создать «группу своих людей в законодательном органе». В Москве предложение Гутцайта встретили одобрением и предложили ему приобрести газету в США, чтобы таким образом также влиять на политические события в стране.

Но связи Дикштейна с НКВД вскоре раскрылись, а его советские сообщники расстреляны в ходе сталинских чисток.

Тем не менее идея с покупкой газеты не умерла. Она была претворена в жизнь, что знаменовало рождение такого явления, как ложные новости. Распространение такого рода новостей быстро стало одной из излюбленных тактик НКВД, таковой оно и оставалось на протяжении холодной войны.

В 1944 году на службе НКВД было 22 американских журналиста, которые писали для таких крупных изданий, как The United Press, Time Magazine, Reuters, CBS News и других. Помимо этих агентов Кремля, которые работали непосредственно на советское правительство, было немало вращавшихся в тех же кругах журналистов, распространявших сходную информацию. Играть двойную роль им было особенно непросто в эпоху «Большого террора» и после заключения пакта Молотова — Риббентропа. Тем не менее они продолжали действовать в советских интересах и в годы Второй мировой войны.

Состоял Дональд Трамп и его помощники в сговоре с Москвой или нет — в любом случае, он оказался бы не первым кандидатом на пост президента США, который прямо или косвенно получал помощь от советских или российских спецслужб.

Известно, что Генри Уоллес, вице-президент США в правительстве Рузвельта, ставший при Трумэне министром торговли, «излишне сочувствовал коммунистам». В октябре 1945-го он связался с начальником НКВД в Вашингтоне Анатолием Горским. На секретной встрече Уоллес рассказал Горскому об отношении администрации Трумэна к Советскому Союзу. Генри Уоллес надеялся на финансовую поддержку Советов, которую в итоге не получил. Уоллес намеревался превратить правительство США в своего рода подразделение советской разведки, наводнив его советскими агентами.

Анатолий Горский, Питер Гутцайт и другие сотрудники советской разведки, бесспорно, восхитились бы тем, как смело служащие российской разведки вмешиваются в избирательный процесс в Европе и Америке сегодня. Советские разведчики только осваивали основные принципы своего тайного искусства. Хотя им и удалось проникнуть в американские политические и журналистские круги, их главная мечта — подкуп кандидатов и выборщиков — не сбылась.

Однако те уроки советской разведки передавали от поколения к поколению. В итоге все накопленные знания и методы дошли до сегодняшних дней. Президент Владимир Путин с его кликой силовиков, отмечает издание, положил эти навыки и приёмы в основу национальной стратегии по дестабилизации иностранных институтов и избранию в других государствах дружественно настроенных по отношению к Кремлю кандидатов.

Какую роль российские спецслужбы сыграли во время выборов 2016 года, до сих пор неизвестно, однако работники КГБ и ГРУ, которые в 1930-е годы создали свою первую сеть в Америке, вне всякого сомнения, гордились бы их работой.