Press TV: Путин заверил Роухани в готовности к развитию российско-иранского партнёрства

Мировые лидеры поздравили Хасана Роухани с победой на президентских выборах в Иране. Как сообщает иранский телеканал Press TV, в своей поздравительной телеграмме Владимир Путин пообещал продолжать активную совместную работу по дальнейшему развитию российско-иранского партнёрского сотрудничества.
Поздравления в адрес Хасана Роухани стекаются в Иран со всего мира: он был переизбран президентом страны на второй срок подряд. Глава европейской дипломатии ЕС Федерика Могерини на своей страничке в Twitter поздравила Роухани с победой на выборах и подчеркнула готовность Евросоюза продолжать полное претворение в жизнь иранской ядерной сделки.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон также поздравил Роухани с победой и призвал иранского лидера продолжить сотрудничество с международным сообществом. Тем временем Роухани также поздравили глава КНР Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин.
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент РФ: Россия подтверждает готовность к продолжению активной совместной работы по дальнейшему развитию российско-иранского партнёрского сотрудничества. Москва и Тегеран продолжат работу в духе поддержания стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и во всём мире.
Путин также подчеркнул, что соглашения, достигнутые в ходе визита Роухани в Россию в марте, будут успешно претворены в жизнь.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди также поздравил Роухани на своей странице в Twitter, заявив, что Индия остаётся приверженной своему обязательству по укреплению особых отношений с Ираном.
Региональные лидеры, включая президента Сирии Башара Асада и премьер-министра Кувейта шейха Ахмеда ас-Сабаха, также направили поздравления в адрес Роухани. Президенты Таджикистана и Азербайджана, премьер-министры Италии и Пакистана, а также султан Омана приветствовали переизбрание Роухани.
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