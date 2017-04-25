Fox News Оригинал

Инициатор брексита призвал не списывать со счетов Ле Пен

Материал представлен в переводе ИноТВ
Опросы показывают, что во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон опередит Марин Ле Пен на 20 процентов. Вдохновитель брексита, евродепутат Найджел Фарадж сомневается в этих прогнозах. В интервью Fox News Фарадж подчеркнул, что у Макрона нет внятной программы, и всё, что он может предложить, это сохранение статуса-кво.

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, депутат Европарламента: Послушайте, я видел, как мсье Макрона поддержал Обама, госпожа Меркель и Еврокомиссия в Брюсселе, которая, по идее, должна быть нейтральной! Согласно опросам, она (Марин Ле Пен. — RT.) сильно отстаёт, на 20 процентов.

Скажу вам одно: этого человека, Макрона, никогда не избирали ни на какой пост, он никогда не проходил проверку боем. Вчера вечером я слушал его речь — она была совершенно бессодержательна. У него не было никакой политической программы, кроме заявлений о том, что он будет защищать статус-кво. И я сделаю один прогноз: в ближайшие две недели 20-процентный разрыв существенно сократится.

В прошлом вы проявляли хорошее понимание людей, вопреки данным опросов. Всего несколько месяцев назад, во время наших президентских выборов, опросы подчас совершенно не отражали действительность.

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Да.

Насколько они ошибочны сейчас, как вы думаете? По вашему мнению, она (Марин Ле Пен. — RT.) может преодолеть разрыв и победить?

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Я действительно предсказывал победу Трампа за пару месяцев до выборов 8 ноября. Но я пока не предсказываю победу Ле Пен. Но я бы предположил, что разрыв составит скорее 10, чем 20 процентов. И игра ещё не кончена. И, учитывая события прошлого года, брексит, Трампа и всевозможные неожиданности, — не списывайте это со счетов!

Здесь будет настоящая полемика. На самом деле, во многом во Франции проходит референдум об участии в европейском проекте. Это большая битва двух огромных культурных идеалов. С одной стороны — глобалисты, верящие в открытые границы. С другой — те, кто верит в национальное государство как в защитника народа. И я считаю, разрыв будет гораздо меньше, чем тот, который сегодня предсказывает большинство ваших комментаторов в Париже.

Многие в мире полагают, что Соединённым Штатам, президенту совсем не стоит вмешиваться. Он не выступил в поддержку кого-либо из кандидатов. Но он писал в Twitter, давал какую-то положительную оценку позиции Марин Ле Пен. Вот что заявил вчера глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, когда ему задали прямой вопрос:

ТЕЛЕВЕДУЩИЙ NBC: Президент принял чью-то сторону на выборах во Франции? Не надеется ли он на выход Ле Пен во второй тур, пусть даже и не заявляет об этом официально?

РАЙНС ПРИБУС, глава администрации Белого дома: Нет, вовсе нет. Кто бы ни победил, он его поддержит. У нас долгосрочные, исторически сложившиеся отношения с французским народом и правительством. Кто бы ни победил, эти отношения продолжатся.

Итак, коротко: если возникает впечатление, что на этих выборах президент Трамп предпочитает одного кандидата другому, для самого кандидата это плюс или минус?

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Президент был осторожен, и я сомневаюсь, что он зайдёт дальше, чем зашёл на данный момент. Он отметил, что у Ле Пен жёсткая позиция по терроризму. Больше он ничего не скажет. А вот Обама открыто поддерживает Макрона! Я уверен, что поддержат и Клинтоны!

Дата выхода в эфир 24 апреля 2017 года.

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источник
Fox News США Северная Америка
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