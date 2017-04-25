Инициатор брексита призвал не списывать со счетов Ле Пен

Опросы показывают, что во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон опередит Марин Ле Пен на 20 процентов. Вдохновитель брексита, евродепутат Найджел Фарадж сомневается в этих прогнозах. В интервью Fox News Фарадж подчеркнул, что у Макрона нет внятной программы, и всё, что он может предложить, это сохранение статуса-кво.

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, депутат Европарламента: Послушайте, я видел, как мсье Макрона поддержал Обама, госпожа Меркель и Еврокомиссия в Брюсселе, которая, по идее, должна быть нейтральной! Согласно опросам, она (Марин Ле Пен. — RT.) сильно отстаёт, на 20 процентов.



Скажу вам одно: этого человека, Макрона, никогда не избирали ни на какой пост, он никогда не проходил проверку боем. Вчера вечером я слушал его речь — она была совершенно бессодержательна. У него не было никакой политической программы, кроме заявлений о том, что он будет защищать статус-кво. И я сделаю один прогноз: в ближайшие две недели 20-процентный разрыв существенно сократится.



В прошлом вы проявляли хорошее понимание людей, вопреки данным опросов. Всего несколько месяцев назад, во время наших президентских выборов, опросы подчас совершенно не отражали действительность.



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Да.



Насколько они ошибочны сейчас, как вы думаете? По вашему мнению, она (Марин Ле Пен. — RT.) может преодолеть разрыв и победить?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Я действительно предсказывал победу Трампа за пару месяцев до выборов 8 ноября. Но я пока не предсказываю победу Ле Пен. Но я бы предположил, что разрыв составит скорее 10, чем 20 процентов. И игра ещё не кончена. И, учитывая события прошлого года, брексит, Трампа и всевозможные неожиданности, — не списывайте это со счетов!



Здесь будет настоящая полемика. На самом деле, во многом во Франции проходит референдум об участии в европейском проекте. Это большая битва двух огромных культурных идеалов. С одной стороны — глобалисты, верящие в открытые границы. С другой — те, кто верит в национальное государство как в защитника народа. И я считаю, разрыв будет гораздо меньше, чем тот, который сегодня предсказывает большинство ваших комментаторов в Париже.



Многие в мире полагают, что Соединённым Штатам, президенту совсем не стоит вмешиваться. Он не выступил в поддержку кого-либо из кандидатов. Но он писал в Twitter, давал какую-то положительную оценку позиции Марин Ле Пен. Вот что заявил вчера глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, когда ему задали прямой вопрос:



ТЕЛЕВЕДУЩИЙ NBC: Президент принял чью-то сторону на выборах во Франции? Не надеется ли он на выход Ле Пен во второй тур, пусть даже и не заявляет об этом официально?



РАЙНС ПРИБУС, глава администрации Белого дома: Нет, вовсе нет. Кто бы ни победил, он его поддержит. У нас долгосрочные, исторически сложившиеся отношения с французским народом и правительством. Кто бы ни победил, эти отношения продолжатся.



Итак, коротко: если возникает впечатление, что на этих выборах президент Трамп предпочитает одного кандидата другому, для самого кандидата это плюс или минус?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Президент был осторожен, и я сомневаюсь, что он зайдёт дальше, чем зашёл на данный момент. Он отметил, что у Ле Пен жёсткая позиция по терроризму. Больше он ничего не скажет. А вот Обама открыто поддерживает Макрона! Я уверен, что поддержат и Клинтоны!



Дата выхода в эфир 24 апреля 2017 года.