CNN: Вашингтону не удалось заставить Россию повернуться спиной к союзникам

Сам факт проведения встречи министров иностранных дел России, Ирана и Сирии свидетельствует о сплочённости союзников Башара Асада, передаёт CNN. Министры решительно осудили ракетный удар США по сирийской авиабазе и заявили о необходимости уважать суверенитет Сирии. Как отмечает корреспондент, давление со стороны Вашингтона не заставило Москву отвернуться от союзника.

После газовой атаки глава сирийской дипломатии встретился со своими коллегами из России и Ирана. Все трое единодушны: США не следовало наносить ответный удар. За развитием событий следит наш корреспондент Мэтью Чанс. Он с нами на связи.



Мэтью, если я правильно понимаю, сегодня утром мы слышали заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также его коллег из Ирана и Сирии. Каков итог их трёхсторонней встречи? Хотели ли они подать какой-то сигнал Соединённым Штатам?



МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Да, я полагаю, хотели. Самим фактом проведения этой трёхсторонней встречи в российской столице основные союзники Башара Асада хотели продемонстрировать свою сплочённость.

Конечно же, Соединённые Штаты оказывали, в частности, на Россию сильное давление, пытались заставить её дистанцироваться от режима своего давнего союзника в Сирии — Башара Асада.

Однако дипломаты России, Ирана и Сирии показали, что решительно поддерживают своего союзника в Сирии. Давайте послушаем, что заявил Сергей Лавров на совместной пресс-конференции, о которой вы упомянули.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Мы подтвердили нашу позицию, это единая позиция, она состоит в осуждении акта агрессии против суверенного государства. Настаиваем на том, чтобы США уважали суверенитет Сирии и не допускали акций, чреватых самыми серьёзными последствиями для сегодняшнего миропорядка.



МЭТЬЮ ЧАНС: Итак, по сути, три министра иностранных дел — Сирии, России и Ирана — заявили о необходимости уважать суверенитет Сирии. Они также заявили, что попытки смены режима — так они трактуют, в частности, запуск ракет «Томагавк» на прошлой неделе — потерпят неудачу. Повторюсь, эти три страны подчеркнули, что поддерживают Сирию, несмотря на нарастающее давление со стороны Соединённых Штатов.



Ясно, Мэтью, это демонстрация единства. Но насколько ракетный удар США изменил природу их отношений, если вообще изменил? Он их укрепил?



МЭТЬЮ ЧАНС: Думаю, эта встреча — признак того, что отношения, по меньшей мере, не пошатнулись. Когда США нанесли этот удар, выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк», возник вопрос: окажет ли это, в сочетании с риторикой США, давление на Россию, заставит ли её отвернуться от своего сирийского союзника и дистанцироваться от иранского режима, который также оказывает военную поддержку сирийским войскам? Похоже, этого не произошло.



Возможно, русские рассчитали, что их интересам больше соответствует дальнейшая поддержка Башара Асада и иранцев в противовес интересам и требованиям Соединённых Штатов в Сирии. Повторюсь, если на русских было оказано давление, чтобы заставить их отвернуться от режима Башара Асада, непохоже, что сейчас происходит именно это.



С нами на связи из Москвы был Мэтью Чанс. Большое спасибо!



Материал предоставлен CNN.



Дата выхода в эфир 14 апреля 2016 года.