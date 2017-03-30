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Wall Street Journal: менять Украину на Сирию — плохая сделка для США
Если в обмен на сдерживание иранского влияния в Сирии США согласятся снять санкции с России, это «узаконит» агрессивные действия Москвы и поставит под угрозу мир в Европе, рассуждает писатель Марк Хелприн в своей статье на страницах The Wall Street Journal. По его словам, это была бы ошибка того же масштаба, что и предательство Чехословакии Чемберленом в 1938 году.
Wall Street Journal: менять Украину на Сирию — плохая сделка для США
Reuters

Материал представлен в пересказе ИноТВ

Если новая администрация США стоит перед сильнейшим соблазном заключить «эффектную дипломатическую «сделку» с Кремлём, причина тому — «на редкость провальная политика» Обамы на Ближнем Востоке, пишет старший научный сотрудник Института Клермонт, писатель Марк Хелприн на сайте The Wall Street Journal.

«При американском финансировании, а не сопротивлении, Иран пробросил военный мост от Афганистана до Средиземного моря, чего не смогли сделать Соединённые Штаты на пике своего могущества — хоть и безуспешно пытались, создавая в 1950-е Организацию центрального договора, — говорится в статье. — Что ещё хуже, «президентское соглашение» господина Обамы с Тегераном даёт последнему американские гарантии для получения ядерного оружия».

Более того, предыдущая администрация «лишила Средиземное море присутствия вооружённых американских кораблей», и в регион вернулась Россия, которая была «почти полностью исключена» из ближневосточной геополитики «на протяжении предыдущих девяти президентских сроков». Результатом такой «ошеломляющей некомпетентности Америки» стали войны и геноцид, заявляет Хелприн.

Однако, по его мнению, ситуация может стать ещё хуже, и под угрозой окажется не только Ближний Восток, но и «долгий мир в Европе».

Тегеран не может удержать свои позиции без поддержки Москвы и поэтому был «шокирован», когда Россия «подала сигналы, что готова — небескорыстно — перестать поддерживать Иран», говорится в статье. Убрать из Сирии иранские войска и вооружения было бы «крупным достижением». Обама мог легко это сделать до российского вмешательства в сирийский кризис, и даже сейчас Москве было бы трудно помешать этому, не прибегая к «ядерному блефу», полагает Хелприн. Однако «балансирование на грани ядерной войны» — это то, с чем «не стоит шутить».

«Итак, раз США не смогли воспользоваться теми возможностями, которые были до вступления в игру России, разве не стоит воспользоваться возможностью сейчас — и начать загонять Иран обратно в клетку, заключив сделку с Россией? — вопрошает автор статьи. И сам же отвечает: — Нет». По мнению писателя, Вашингтон не может себе позволить «благословить» союз России с «лукавой» Турцией, которая вполне способна отделиться от НАТО, и тем более не может пойти на отмену санкций, а именно этого потребует Россия.

Хелприн предупреждает: «разменяв Украину на Сирию», администрация Трампа «узаконит нарушение договоров, захват территорий и разжигание войны, и не на какой-нибудь второстепенной арене третьего мира, а в самой Европе».

Соединённые Штаты не должны идти по этой дороге, говорится в статье. В Европе «при её нынешнем беспорядке» есть и корпорации, и политические силы, дружественные к Путину, и позиция по санкциям может измениться «от легчайшего воздействия». По словам Хелприна, это было бы огромной ошибкой, «такого же масштаба, как предательство чехов Чемберленом» и ряд других компромиссов, которые «в своё время казались привлекательными, но закончились войной».

При подобном размене Путин убедится, что «дешёвое и недолговечное вмешательство» в ближневосточный конфликт может «изменить международный порядок в Европе в его пользу». «Логично, что после этого он перейдёт к Прибалтике», — пишет Хелприн. По мнению писателя, Россия может провести «блицкриг», атаковав прибалтийские республики с востока и из Калининграда, а НАТО не пойдёт на ядерную войну, чтобы их отвоевать.

В заключение автор статьи обращается к Трампу: «Господин президент, если такой размен будет предложен, не соглашайтесь. Это была бы очень плохая сделка».

Фото: Reuters

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Wall Street Journal США Северная Америка
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