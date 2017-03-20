Премьер-министр Швеции пообещал защитить демократию от кибернападения России

Швеция примет активные меры по противодействию попыткам влияния со стороны иностранных государств, сообщил премьер-министр этой страны Стефан Лёвен в полемической статье для Dagens Nyheter. Изучив опыт США, Германии и Франции, которые считаются основными жертвами «российской киберугрозы», власти составили перечень действий, которые помогут защитить от вмешательства выборы в 2018 году.

Материал представлен в пересказе ИноТВ

Несмотря на долгие традиции шведской демократии, нельзя принимать свободные и независимые выборы как нечто само собой разумеющееся, отмечает в полемической статье для Dagens Nyheter премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. Политик утверждает, что есть подтверждения тому, что некоторые страны пытались оказать влияние на грядущие всеобщие выборы в Швеции.

Такие инструменты влияния, как распространение фальшивых документов, вбросы новостей, демонстрация силы, клевета и угрозы, в том числе и военные, не новы, считает Лёвен. Однако в последнее время эти методы стали гораздо эффективнее из-за развития цифровых технологий.

«В пример можно привести не только американскую предвыборную кампанию, но и выборы в Германии и Франции, которые состоятся в этом году. В этом (во вмешательстве. — RT) открыто обвиняют Россию. Ничто не указывает на то, что грядущие выборы в Швеции будут спокойными. Наоборот, уже сейчас мы отчётливо видим попытки оказать влияние, например, на нашу политику безопасности», — отмечает Стефан Лёвен.

В статье для Dagens Nyheter премьер-министр назвал защиту демократии, свободу формирования своего мнения и проведение всеобщих выборов приоритетной целью стратегии по безопасности.

«Мы должны проявлять бдительность и активно противодействовать попыткам иностранных государств распространять пропаганду и дезинформацию», — заявил Лёвен.

Поэтому для защиты от вмешательства в выборы 2018 года некоторые ведомства уже предприняли определённые меры по укреплению киберобороны Швеции, отмечает премьер-министр.

Например, радиотехнический центр Вооружённых сил Швеции начал использовать новую техническую систему обнаружения и предупреждения, способную регистрировать продвинутые попытки взлома, которые не могут быть обнаружены коммерческими антивирусными программами, сообщил Лёвен.

Что касется подготовки общественности, то Служба государственной безопасности Швеции собирается повысить осведомлённость политических партий о рисках влияния иностранных держав во время предвыборной кампании 2018 года, говорится в статье.

Партии получат сведения о том, как несанкционированный доступ к информационным системам может повлечь за собой распространение ложной информации и какие меры предосторожности стоит предпринять, пишет премьер-министр.

В то же время Государственное управление по разработке административных реформ предложило меры по подготовке к психологической обороне, которая будет работать при нынешних обстоятельствах, сообщил Лёвен. Также Совет по СМИ Швеции получит больше ресурсов для продвижения критического мышления среди детей и подростков.

Однако потребуется гораздо больше, считает политик. Главное — это проверять источники, быть информированным и не распространять неверную информацию. В данном случае ответственность ложится на плечи не только активных в медийном пространстве организаций, но и на отдельных граждан, чьим долгом является противодействие информации, подрывающей принципы демократии, пишет Стефан Лёвен для Dagens Nyheter.

«Этот вопрос стоит выше различных мнений и политики партий. От этого зависит фундамент нашего общества», — заявил Лёвен.

Фото: Reuters