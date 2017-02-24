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Корреспондент: Порошенко сказал Амстердаму спасибо «за дальновидность»

Пётр Порошенко поблагодарил парламент Нидерландов за «дальновидную позицию и поддержку взаимовыгодного проекта». Как сообщает «Корреспондент», президент имел в виду парламентское большинство, которое проголосовало за ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
Корреспондент: Порошенко сказал Амстердаму спасибо «за дальновидность»
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Материал представлен в пересказе ИноТВ 

Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил парламентское большинство Нидерландов, которое проголосовало за ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Об этом сообщает издание «Корреспондент» со ссылкой на Facebook главы государства.

«Приветствую решение нижней палаты парламента Нидерландов о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Спасибо Марку Рютте и парламентскому большинству за дальновидную позицию и поддержку взаимовыгодного проекта. Ждем решения сената», — цитирует издание украинского президента. 

Фото: Facebook 

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источник
Корреспондент Украина Европа
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