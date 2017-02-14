CNN: отставка Флинна поставила Россию в неловкое положение

После того как советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку из-за скандала, связанного с Россией, Москва оказалась в весьма неудобном положении. Кремль поддержал заявления Белого дома о том, что в разговорах Флинна с послом России в США тема санкций не поднималась. Теперь российским чиновникам предстоит объяснить, почему они отрицали эту информацию, сообщает CNN.

Сегодня вечером у телеканала CNN срочные новости: советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку. Это произошло вскоре после того, как появились сообщения, касающиеся Министерства юстиции США. Оно ещё в прошлом месяце предупредило администрацию Трампа о том, что Флинн ввёл её в заблуждение относительно своей беседы с послом России в США и что он может стать лёгкой целью для шантажа со стороны России.

К нашей беседе подключается старший международный корреспондент CNN Мэтью Чанс. Он с нами на прямой связи из Москвы. Мэтью, какова реакция Москвы на эти события? Ведь у Флинна с Россией очень тесные связи.

МЭТЬЮ ЧАНС, корреспондент: Пока что никакой реакции не было. Мы поговорим об этом с представителями Кремля в ближайшие часы. Сейчас здесь раннее утро. Однако очевидно, что эта отставка ставит Кремль, мягко говоря, в очень неудобное положение, поскольку на протяжении всего этого скандала российская сторона — Кремль — категорически отрицала наличие каких-либо разговоров, касающихся темы ослабления санкций, между Флинном и российским послом в Вашингтоне. Россия заявляла, что такого попросту не было.

Москва также отрицала гипотезы о том, что реакция Владимира Путина на последний раунд санкций, введённых правительством Обамы за хакерские атаки на США, имеет какое-то отношение к беседам между Майклом Флинном и Сергеем Кисляком — послом России в Вашингтоне. Напомню, что Обама выдворил из страны 35 российских дипломатов. Владимир Путин, как известно, поступил предосудительно, не отреагировав на этот шаг по принципу «око за око» и не выслав в ответ 35 американских дипломатов, как это обычно происходит.

Таким образом, со стороны России изначальная попытка поддержать заявления Белого дома о том, что вопрос санкций не поднимался во время этих переговоров, поставила Москву в очень неловкое положение. И мы ждём возможности поговорить с представителями Кремля и услышать их объяснения относительно своих заявлений о том, что санкции не обсуждались в разговоре между этими двумя людьми.

Вы позднее побеседуете с представителями Кремля. Но расскажите нам о том, как эти события освещаются сейчас в России? МЭТЬЮ ЧАНС: Я не думаю, что на данный момент эта тема не особо освещается, но, конечно же, перипетии администрации Трампа получают очень широкое освещение в российских СМИ. И я полагаю, что эти последние события подчёркивают, насколько опасными для России стали отношения с администрацией Трампа. Опасны они для обеих сторон. Американские демократы и республиканцы, конечно же, используют симпатии Трампа и его окружения к России в своих попытках дискредитировать это правительство. Но российская сторона также очень обеспокоена тем фактом, что предложенная Трампом в ходе его предвыборной кампании разрядка напряжённости в отношениях с Россией встретила очень сильное сопротивление в конгрессе. И теперь Москва опасается, что Трамп может, учитывая сложившуюся ситуацию, в корне поменять свой подход, которого он придерживался до настоящего момента, и занять куда более жёсткую и антироссийскую позицию, для того чтобы успокоить конгресс и гарантировать сохранение своей политической карьеры. Таким образом, у российских чиновников существуют серьёзные опасения, что Трамп произведёт резкую смену курса и из «человека Кремля» — так его часто называют критики в США и других странах, когда речь заходит о его отношениях с Россией, — превратится в настроенного против России «ястреба». Вот такие опасения сейчас обсуждаются.

Материал предоставлен CNN International.

Перевод выполнен RT.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2017 года.