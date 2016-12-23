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MSNBC: Как бы Трамп ни относился к Путину, ему придется взглянуть фактам в лицо
Поведение России, вмешивающейся в американскую демократию и творящей «мерзости» по всему миру, беспокоит и демократов, и республиканцев, и Дональду Трампу придется с этим считаться, заявила в эфире MSNBC бывший заместитель госсекретаря Венди Шерман. Она также назвала «нелепым» недавнее заявление Кремля о приостановке диалога с Вашингтоном и расценила его как попытку унизить Америку.

Поговорим о России. У США и России сейчас, похоже, наихудшие отношения со времен холодной войны. Пресс-секретарь Кремля вчера заявил, что почти на всех уровнях диалог прерван. Госдепартамент, однако, отрицает, что отношения «заморожены».

Обратимся к послу Венди Шерман, бывшему заместителю госсекретаря США по политическим вопросам. Она работала при госсекретарях Клинтон и Керри. Госпожа посол, доброе утро! Помогите нам разобраться, в какой степени эта холодность вытекает из личных отношений Владимира Путина и президента Обамы.

ВЕНДИ ШЕРМАН, бывший заместитель госсекретаря США: Спасибо, что пригласили, Стефани. Кремль, на самом деле, сделал довольно нелепое заявление. В действительности, госсекретарь Керри говорил с министром Лавровым всего пару дней назад. Контакты с русскими по-прежнему поддерживаются на всех уровнях нашего правительства.

Но на самом деле русские пытаются таким образом заявить, что США не у дел, что это они лидеры мира, что они сильны и могущественны, тогда как США ослаблены. Они ждут начала президентского срока Дональда Трампа, думая, что с ним им будет легче вести дела, легче договориться.

Но сначала придется принять тот факт, что они пытались – и притом успешно – вмешаться в нашу демократию с помощью кибератак. Мы видели, как обе партии выступили с инициативой создать особый комитет, чтобы разобраться в этом. Президент Обама заявил, что ознакомит общественность с докладом прежде, чем покинет пост. Это очень серьезное действие со стороны России.

Кроме того, Россия… Путин пытается стимулировать национализм в своей стране. У него в 2018 году выборы, и он хочет максимально укрепить свои позиции. А российская экономика – в отличие от американской, рост которой составляет 3,5 процента, – переживает стагнацию, в частности из-за низких цен на нефть. Так что, делая из нас заклятого врага, Путин обеспечивает себе главенствующую позицию в собственной стране перед 2018 годом.

Итак, будет двухпартийное расследование кибератак, а президент Обама хочет, чтобы информация была до конца его срока. Разве это не вызывает беспокойства… что же потом? У нас будет эта информация, а потом, как вы говорите, избранный президент Дональд Трамп вступит в должность. И Владимир Путин неофициально приветствует это событие, ждет его с нетерпением. А Дональд Трамп назвал Владимира Путина сильным лидером… Итак, положим, мы узнали всю эту информацию, все это вызывает тревогу, беспокойство, все это погрузило нашу демократию в хаос… Не будет ли так, что наступит 20 января и он скажет: «Отлично! Какая разница? Добро пожаловать в новый мир!»?

ВЕНДИ ШЕРМАН: Ну, в Республиканской партии сейчас нет единого мнения, каким должен быть подход к этой проблеме. Мы слышали заявления сенаторов Коттона, Маккейна, Рубио, Грэма: они выражают большую обеспокоенность действиями России и считают, что Россия действительно угроза номер один для безопасности Соединенных Штатов.

Так что обеспокоены обе партии, и я думаю, что у республиканцев будут разногласия по поводу того, хотят ли они сближаться с Россией, которая не только вмешивалась в нашу демократию, но и творит всевозможные мерзости по всему миру. Она угрожает Европе, пыталась незаконно аннексировать Крым, по-прежнему угрожает Украине на ее восточном рубеже, угрожала Балканам и вела очень агрессивные военные действия.

Думаю, наш председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Данфорд, как и его предшественник Марти Демпси, продолжит рассматривать Россию как очень серьезную угрозу Соединенным Штатам. И я считаю, что обеспокоены обе партии и Дональду Трампу придется иметь дело с фактами, хочет он этого или нет.

Обе партии обеспокоены, но что если Дональд Трамп поведет себя иначе? Вот вы говорите об угрозе со стороны России, о кибератаках – мы никогда не слышали этого от Дональда Трампа. Рекс Тиллерсон, которого он хочет назначить госсекретарем, тесно сотрудничал с Владимиром Путиным и получил от него награду. Есть ли шанс, что они и вправду смогут работать с Путиным? Или не смогут, если поймут, что он за человек и на что способен?

ВЕНДИ ШЕРМАН: Послушайте, Соединенные Штаты всегда работали с Россией там, где это было в наших интересах. По иранской ядерной сделке, по Северной Корее, по самым разным вопросам. Но когда речь заходит о нашей национальной безопасности, мы должны очень четко представлять себе, что Россия будет и чего не будет делать, и мы должны защищать нашу демократию.

Думаю, когда Дональд Трамп станет президентом США и столкнется лицом к лицу с этими фактами, Рексу Тиллерсону предстоит очень жесткое слушание по поводу его утверждения в должности. Я склонна думать, что в конечном итоге его утвердят. Но люди захотят узнать, сенаторы захотят узнать, смотрит ли он на Россию здраво – или он смотрит на нее глазами руководителя компании, для которого главное – прибыль. Соединенные Штаты Америки – это не фирма, для нас главное – национальная безопасность.

Ясно. Госпожа посол, огромное спасибо, что поделились с нами своими мыслями. Хороших праздников!

ВЕНДИ ШЕРМАН: Спасибо. И вам.
 
Дата выхода в эфир 22 декабря 2016 года.

 

 

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