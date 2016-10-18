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CBS: Спустить хакеров на США придумал российский генерал
Два года назад приближенный к Путину генерал Валерий Герасимов призывал к новому виду войны, утверждает CBS News. По мнению американских экспертов, именно этим объясняются недавние кибератаки против избирательной системы США: цель хакеров – поставить под сомнение результаты выборов.

Возможно, более серьезная угроза для избирательной системы – это действия российских хакеров. С подробностями Джефф Пегейз.

Два года назад видный российский генерал Валерий Герасимов, к которому прислушивается президент Владимир Путин, призывал к новому виду войны.

В военной газете Герасимов писал об использовании подпольных и пропагандистских методов для превращения «вполне благополучного государства» в жертву «иностранной интервенции» с последующим «погружением в пучину хаоса».

Адам Майерс, главный специалист по разведке в компании Crowdstrike, работающей в сфере информационной безопасности, заявил, что недавний взлом Национального комитета Демократической партии и баз данных избирательной системы исходит из доктрины Герасимова.

АДАМ МАЙЕРС, вице-президент Crowdstrike по вопросам разведки: Представьте себе, что сразу после выборов появятся сообщения, которые заставят людей усомниться в результатах голосования.

Майерс и американские должностные лица опасаются, что русские попытаются добиться именно этого.

АДАМ МАЙЕРС, вице-президент Crowdstrike по вопросам разведки: Все, что им нужно сделать, это поставить под сомнение результаты из одного округа, одного штата. И это может спровоцировать такую реакцию, что мы потребуем полного пересчета.

По словам Хелен Пурселл, секретаря избирательной комиссии в округе Марикопа, Аризона, есть простой способ остановить хакеров – не подключать машины для голосования к Интернету.

ДЖЕФФ ПЕГЕЙЗ, корреспондент CBS News: То есть это никак не подключено к Интернету?

ХЕЛЕН ПУРСЕЛЛ, секретарь избирательной комиссии: Да. Мы используем бумажные бюллетени, и даже на аппаратах с сенсорным экраном ведется запись всего, что происходит с этим аппаратом, чтобы потом можно было проверить.

ДЖЕФФ ПЕГЕЙЗ: Американские официальные лица обвиняли Россию в использовании таких же методов в других странах, в том числе на Украине во время президентских выборов 2014 года. И хотя русские отвергают обвинения, президент Обама, по нашим данным, рассматривает возможность ответных мер в форме санкций или кибератаки.

С нами был Джефф Пегейз. Спасибо, Джефф.

Дата выхода в эфир 17 октября 2016 года.

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CBS NEWS США Северная Америка
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