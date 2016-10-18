CBS: Спустить хакеров на США придумал российский генерал

17:56 Украинская писательница призвала не пускать в летние лагеря детей из Донбасса Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что она возмущена тем, что дети из Донбасса отдыхают в летних лагерях вместе «с нашими украинскими детьми».

17:50 Эксперт рассказал о возможностях использования вторсырья в России Генеральный директор компании РТ-Инвест Андрей Шипелов в беседе с kp.ru рассказал о возможностях использования вторсырья в России.

17:49 Футболист «Локомотива» Смолов объяснил, почему не поехал в травмпункт после ДТП Новоиспечённый нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов не явился на заседание суда, на котором рассматривался ДТП с участием спортсмена. Авария произошла в Краснодаре в ночь на 1 августа.

17:49 ОНФ и Генпрокуратура намерены предложить президенту поправки к антиэкстремистскому закону Активисты Общероссийского народного фронта проводят анализ правоприменительной практики по статье о возбуждении ненависти и вражды.

17:38 Композитор Александра Пахмутова попала в базу данных «Миротворца» Композитор Александра Пахмутова попала в базу данных украинского сайта «Миротворец».

17:33 Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста сезона-2017/18 в Лиге Европы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал трёх кандидатов на звание лучшего футболиста Лиги Европы сезона-2017/18.

17:29 Москалькова попросила ФСИН сфотографировать Сенцова для Денисовой Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила ФСИН предоставить омбудсмену Верховной рады Украины Людмиле Денисовой фотографию украинского режиссёра Олега Сенцова, находящегося в заключении в России, которая отражала бы состояние его здоровья.

17:26 В УЕФА ждут дополнительных сведений о нападении на российских журналистов в Греции В дисциплинарном комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассказали о ходе рассмотрения инцидента с нападением на российских журналистов до и во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК — «Спартак», который состоялся в Салониках.

17:24 СМИ: В Москве произошёл пожар в здании торгово-строительного комплекса В Москве на Калужском шоссе произошло возгорание в здании торгово-строительного комплекса «Молоток».

17:22 В «Спартаке» прокомментировали инцидент с российскими журналистами в Греции Пресс-служба московского «Спартака» выпустила официальное заявление относительно инцидентов с российскими журналистами, которые произошли в Греции во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с клубом ПАОК.

17:18 В Совфеде предложили отказаться от доллара в ответ на американские санкции Член Совета Федерации Игорь Морозов заявил, что в качестве ответа на санкции США России стоит отказаться от использования доллара.

17:15 Средняя цена на бензин в России за неделю снизилась на 5 копеек По статистике Росстата, средняя розничная стоимость литра бензина по России за неделю с 30 июля по 5 августа снизилась на 5 копеек — до 43,27 рубля.

17:15 Россияне Бондарь и Минибаев завоевали золото ЧЕ по летним видам спорта Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев стали чемпионами Европы по летним видам спорта. Чемпионат проходит в шотландском Эдинбурге.

17:13 Московские школьники завоевали девять золотых медалей на международных олимпиадах В пресс-службе департамента образования Москвы рассказали, что столичным школьникам удалось завоевать девять из 14 золотых медалей по пяти дисциплинам на международных олимпиадах.

17:09 В ОБСЕ заявили об увеличении числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что на прошлой неделе было зафиксировано 6,5 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе.

17:04 Названа дата прощания с артисткой Тамарой Дегтярёвой Прощание с народной артисткой России Тамарой Дегтярёвой пройдёт 11 августа в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория.

17:04 Мощи святителя Спиридона Тримифунтского привезут в Россию Ковчег с десницей святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского доставят в Россию из Греции в августе.

17:04 Захарова назвала Макфола специалистом по отчаянию Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бывшего посла США в Москве Майкла Макфола специалистом по отчаянию.

17:01 Украинский полузащитник отказался переходить в клуб АПЛ Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко отказался переходить в другой клуб Английской премьер-лиги «Вулверхэмптон».

16:55 УЕФА объявила номинантов на звание лучших игроков Лиги чемпионов УЕФА объявила номинантов на звание лучших футболистов Лиги чемпионов — 2017/18 в своих амплуа.

16:51 Россия направила ноту в посольство Греции с просьбой разъяснить ситуацию с визами Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство направило ноту в посольство Греции с просьбой разъяснить, действительно ли греческая сторона отказывает в выдаче виз священникам Русской православной церкви.

16:47 Адвокат прокомментировал приговор суда «банде ГТА» Адвокат по международным делам юридической фирмы «Скрябин и партнёры» Денис Скрябин в беседе с радио Sputnik прокомментировал приговор суда, вынесенный членам «банды ГТА».

16:46 В Подмосковье планируют начать производство электроэнергии из мусора к 2021 году В Московской области планируют начать производство электроэнергии из мусора к 2021 году, сообщает kp.ru со ссылкой на гендиректора компании «РТ-Инвест» Андрея Шипелова.

16:45 В Госдепе допустили возможность снижения уровня дипотношений с Россией в рамках новых санкций Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что новые антироссийские санкции, вводимые американской стороной в связи с инцидентом в британском Солсбери, на втором этапе могут включать понижение уровня дипломатических отношений.

16:45 Около 30 детей погибли при нападении на автобус в Йемене В Международном комитете Красного Креста (МККК) заявили, что в результате нападения на автобус в йеменском городе Саада погибли по меньшей мере 29 детей во возрасте до 15 лет.

16:43 «Краснодар» договорился о трансфере исландского защитника ФК «Краснодар» договорился о приобретении исландского защитника шведского «Норчёпинга» Йона Гудни Фьолусона.

16:35 Адвокаты Ассанжа изучают запрос США о его участии в слушаниях по делу о «вмешательстве» Адвокаты главного редактора портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа изучают запрос комитета сената США по разведке, в котором его просят дать показания по делу о «вмешательстве» России в выборы в Соединённых Штатах.

16:33 В аэропорту Симферополя встретили трёхмиллионного пассажира с начала года В четверг, 9 августа, в аэропорту Симферополя встретили трёхмиллионного пассажира с начала года, сообщает РИА Новости Крым.

16:33 МИД России назвал дискриминационными новые правила для журналистов в Бельгии Новые правила проверки безопасности журналистов в Бельгии можно назвать дискриминационными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

16:32 СМИ: Рынок ипотеки в России вырос на 73% за полгода За шесть месяцев 2018 года 15 крупнейших ипотечных кредиторов выдали населению 1,3 трлн рублей, что на 73% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Дом.рф» и FrankRG.

16:30 В РАН оценили новые американские санкции против России Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в беседе с НСН оценил новые американские санкции против России.

16:28 Коллега Тамары Дегтярёвой прокомментировал сообщения о смерти актрисы Народный артист России, лауреат Государственной премии СССР Николай Иванов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о смерти актрисы Татьяны Дегтярёвой.

16:27 Синоптики прогнозируют похолодание в Москве после жарких выходных Синоптики прогнозируют похолодание и дожди в Москве после жарких выходных.

16:26 Савченко обвинила полицейского в применении силы против её сестры и матери Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что сотрудник правоохранительных органов страны применил силу против её сестры и матери.

16:22 Игнатьев о трансфере Смолова: мечта каждого футболиста — выступление в Лиге чемпионов Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев выразил мнение, что одной из причин перехода экс-нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова в московский «Локомотив» стала возможность выступить в Лиге чемпионов.

16:20 Погибшие в горах Кабардино-Балкарии бойцы Росгвардии находились на сборах Четверо бойцов Росгвардии, погибших при сходе лавины в Черекском районе Кабардино-Балкарии, находились на сборах по повышению квалификации инструкторов горной подготовки.

16:16 Глава МИД Великобритании обвинил Россию в поддержке использования химоружия Глава МИД Великобритании Джереми Хант отнёс Россию к государствам, которые применяют и поддерживают использование химического оружия.

16:14 Захарова прокомментировала инцидент со случайно запущенной над Эстонией ракетой Действия НАТО, в том числе в Прибалтике, создают дополнительные риски безопасности, а не укрепляют её. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

16:12 Ципрас объявил о реорганизации системы гражданской обороны в Греции после пожаров Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о реорганизации системы гражданской обороны после природных пожаров в стране, жертвами которых стали более 90 человек.

16:09 Смолов возместил нанесённый при ДТП в Краснодаре ущерб Футболист сборной России по футболу Фёдор Смолов, перешедший в «Локомотив» из «Краснодара», полностью оплатил ремонт снесённых в результате аварии дорожных ограждений.

16:09 СМИ: В Эстонии произошёл пожар на центральном военном полигоне На территории Центрального полигона Сил обороны Эстонии в деревне Лясна произошёл пожар.

16:08 Суд оставил под арестом фигуранта дела об избиении заключённого в ярославской колонии Ярославский областной суд не удовлетворил жалобу на арест фигуранта дела об избиении заключённого в колонии.

16:04 В МИД России заявили, что ситуация с Вышинским находится на контроле посольства Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала ситуацию с главой РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, который был арестован в Киеве.

15:59 Южная Корея и КНДР провели переговоры об объединении железных дорог Представители КНДР и Южной Кореи обсудили вопросы, связанные с модернизацией железных дорог двух стран для их возможного объединения в единую сеть.

15:52 Силуанов прокомментировал ситуацию на российских финансовых рынках Текущая волатильность на российских рынках связана как с сообщениями о новых американских санкциях в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках. Такое мнение выразил министр финансов России Антон Силуанов.

15:51 Захарова заявила, что на Бутину в США оказывается психологическое давление На арестованную россиянку Марию Бутину в США оказывается психологическое давление. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

15:50 В Союзе театральных деятелей выразили соболезнования в связи со смертью актрисы Дегтярёвой Первый заместитель председателя Союза театральных деятелей Евгений Стеблов в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью советской и российской актрисы театра и кино Тамары Дегтярёвой.

15:48 Гаджиев: Смолов ещё не исчерпал свой потенциал Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев выразил мнение, что в будущем 28-летний нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов сможет показывать более высокий уровень игры.

15:45 Подозреваемый в убийстве журналиста Дениса Суворова задержан в Нижнем Новгороде Подозреваемый в убийстве журналиста Дениса Суворова задержан в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.