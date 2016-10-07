Süddeutsche Zeitung Оригинал

SZ: В Берлине призвали ввести санкции против России за «преступления» в Сирии
Москва несет вину за «тяжелые военные преступления» в Сирии, которые не должны остаться безнаказанными, заявил председатель комитета иностранных дел бундестага Норберт Реттген. В связи с этим против России следует ввести новые санкции, подчеркнул политик.
SZ: В Берлине призвали ввести санкции против России за «преступления» в Сирии
Reuters

Россия несет «ответственность за тяжелые военные преступления» – и поэтому против Москвы необходимы новые санкции, заявил председатель комитета иностранных дел бундестага Норберт Реттген в интервью Süddeutsche Zeitung.

По словам политика, «последствия и отсутствие реакции на военные преступления вызовут скандал». Также Реттген подверг критике правительства других европейских стран за то, что они отказываются «называть вещи своими именами» и боятся пойти на введение новых санкций против Москвы.
 
Фото: Reuters
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Süddeutsche Zeitung Германия Европа
теги
Германия Россия санкции Сирия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров