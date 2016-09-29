American Interest: У Сербии есть причины для недовольства Россией

Хорошие отношения лидера боснийской Республики Сербской с Россией показывают, что отношения Москвы и Белграда идут не так гладко и хорошо, как это кажется на первый взгляд. Как пишет American Interest, у Сербии есть целый ряд причин быть недовольной политикой Кремля, который охладел к Белграду после того, как премьер Александр Вучич взял курс на сближение с НАТО.

Лидер Республики Сербской в Боснии Милорад Додик неоднократно заявлял, что Россия является ее союзником. Как пишет American Interest, прошедший 25 сентября референдум о том, стоит ли Республике Сербской отмечать 9 января как государственный праздник, доказывает, что Додик не откажется от политической борьбы. Однако, по мнению автора статьи, хорошие отношения Додика с Россией показывают, что между Белградом и Москвой не все идет так гладко и хорошо, как это кажется на первый взгляд.

Как продолжает американское издание, в вопросе о референдуме в Боснии Сербия и Россия оказались по разные стороны. Сербский премьер увидел в этом референдуме опасность для стабильности территориального единства Боснии, в то время как Додик заявил, что Москва поддержала голосование.

Одной из главных причин ухудшения отношений между Россией и Сербией, по мнению автора статьи, является политика Александра Вучича по сближению с НАТО. И в преддверии выборов весной этого года Россия рассматривалась как сторона, поддерживающая не Сербскую прогрессивную партию, а националистическую Радикальную партию Воислава Шешеля, призывающего к полному разрыву с Евросоюзом и отказу от референдума о членстве в НАТО.

У Сербии, пишет American Interest, есть целый список своих причин для недовольства. Давние ожидания, что братские связи и дружба с Россией выльются в крупные торговые соглашения и вливания прямых иностранных инвестиций, так ни во что и не воплотились. Сербы жалуются, что «Газпром-нефть» приобрела NIS, главную местную нефтяную компанию, за долю ее стоимости. Автомобили Fiat, собираемые в Сербии, не находят спроса в России, потому что не входят в соглашение о свободной торговле между двумя странами. Российские власти также до сих пор не высказывали желания перевозить в Сербию сложное вооружение, если Белград не выплатит сразу их полную стоимость.

«Многие сербские граждане боготворят Путина, восхищаются напористой политикой России, благодарны ей за поддержку в борьбе за независимость Косова (разве что в тылу). При этом у правительства есть все основания относиться к сотрудничеству с Москвой как к одному из ряда направлений во внешней политике, возможно, даже не самому важному», – пишет автор статьи.

Балканы, заключает американское издание, являются излюбленным полем деятельности России, несмотря на то что регион терпит убытки и постоянно поддается внешнему влиянию Евросоюза и США. И референдум в Боснии показал, что Кремлю удалось выстроить в регионе сеть союзников, опираясь на дипломатию, «мягкую» власть и весьма скромные финансовые затраты.

Фото: Reuters