Эксперт Bloomberg: Плавающий рубль поможет России не утонуть в рецессии

В истории отношений рубля и доллара настали новые времена – курс между ними теперь стал плавающим. По мнению эксперта HSBC, высказанного в эфире Bloomberg, это позволит российской экономике эффективнее адаптироваться в условиях перемен и в конечном итоге быстрее выйти из рецессии.

Отношения доллара и рубля длятся десятилетия. После 1989-го и, конечно же, 1992 года вы видите на графике обозначенную красным колоссальную неопределенность и нестабильность ельцинских годов. В конце 1999 года Ельцин покидает пост, его занимает господин Путин и затем принимает бразды правления в 2000 году – это голубой кружочек.

И вот она – потрясающая стабильность отношения доллара к рублю. В середине экрана вы видите финансовый кризис – также стабильность. На желтом кружочке нефть пробивает отметку 100 долларов за баррель. К нам присоединяется Доминик Баннинг из HSBC. Доминик, это же потрясающая история, которая напрямую связана с Владимиром Путиным, не так ли?

ДОМИНИК БАННИНГ, старший специалист по вопросам стратегии HSBC: Ну, когда вы смотрите на этот график, вы действительно видите определенную историю. Но, я считаю, нужно помнить, что мы перешли в новую эпоху для рубля. У нас теперь плавающий обменный курс.

Да, Центробанк России может вмешаться и в определенной степени его контролировать, но теперь эта валюта может колебаться намного больше – укрепляться и ослабляться в соответствии с основными российскими показателями.

Я считаю, что в результате он становится динамичнее и, на самом деле, дает экономике гибкость, необходимую для потенциального выхода из нынешней рецессии, которую мы наблюдаем, и реагировать на большие удары, подобные тем, которые у нас были с ценами на нефть. Именно имеющаяся слабость валюты стала точкой гибкости для остальной экономики.

Помимо нефти – коротко – что именно еще может сделать Центробанк, для того чтобы помочь валюте в России?

ДОМИНИК БАННИНГ: По-моему, то, что он делал в последние годы, было довольно разумно. Когда нужно было, он вмешался и поднял ставки. Естественно, это также породило новые вызовы внутри страны, но они все-таки держат ситуацию… Инфляция снижается, ставки он тоже постепенно снижает, но при этом поддерживает довольно разумную позицию.

Ну, наш взгляд такой, что, если рубль будут укреплять чересчур агрессивно или если будет, например, большой приток капиталов, то он тоже вмешается, для того чтобы подкорректировать обменный курс и нарастить резервы. Так что пока они придерживаются довольно разумной позиции.

Дата выхода в эфир 02 сентября 2016 года.