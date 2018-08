HuffPost: Путин вернул к жизни крайне правых Европы

В течение многих лет Республиканская партия США отходила от своей изначальной правоцентристской идентичности и превращалась в нечто, более похожее на популистские маргинальные партии Европы. А участие Дональда Трампа в президентских выборах в качестве кандидата на пост главы государства завершили эту трансформацию, пишет в своей статье для Huffington Post старший аналитик организации People for the American Way Брайан Тэшмен.

«Трамп взял себе в команду главу издания BreitbartNews Стива Бэннона, и это яснейший признак того, что Республиканская партия стала локомотивом движения, которое в США известно как “альтернативные правые”», – отмечает Тэшмен.

Сторонники этого движения, как поясняет автор, считают, что консервативные партии, входящие в политический мейнстрим, скомпрометировали себя феминизмом, расовой терпимостью и «глобализмом». Кроме того, они также уверены, что спасти Америку от политкорректности и мультикультурализма может только реакционное, популистское движение, говорящее о тяжелом положении белых людей.

«Альтернативные правые пропитаны расизмом, антисемитизмом, ксенофобией и женоненавистничеством. Однако все это не помешало Брэннону назвать свое издание платформой для альтернативных правых», – подчеркивает Тэшмен.

Издание Breitbart News изображает Америку страной, где белые люди подвергаются нападкам со стороны администрации Обамы, антихристианских феминисток, ЛГБТ-активистов, афроамериканцев, которые стремятся дискриминировать белых людей, одержимых насилием иммигрантов из Латинской Америки, а также со стороны поддерживающих терроризм беженцев-мусульман, говорится в статье.

Причем США – это не единственная страна, которая испытывает резкий подъем идеологии альтернативных правых. В Европе также наблюдается рост «антииммигрантских этнических националистов», пишет обозреватель Huffington Post.

«Европейские лидеры крайне правых, начиная с француженки Марин Ле Пен и заканчивая голландским политиком Гертом Вилдерсом, запрыгнули на поезд Трампа. И все это хорошая новость для одного из самых увлеченных сторонников европейских крайне правых – президента России Владимира Путина», – уверен автор.

По словам Тэшмена, Россия под руководством Путина продвигает в Европе ультраконсервативные политические группы с целью «ослабить ЕС и сопутствующие ему либерализм, демократию и культурный плюрализм». Так, например, французская партия «Национальный фронт», идеология которой опирается на «антииммигрантские настроения и отрицание холокоста», открыто заявляет о своих финансовых связях с российскими банками.

Кризис, связанный с сирийскими беженцами, представил для таких крайне правых движений Европы отличную возможность для «распространения своих ксенофобских посылов».

«А Россия, бомбардировки которой в Сирии разорили гражданское население этой страны, с радостью помогает продвижению этих антииммигрантских посылов», – утверждается в статье.

Помимо этого, Москва, пишет автор, проспонсировала «глобальное усилие правого толка» по изображению США и Европы в виде «жертв культурного разложения», а саму Россию – в виде «защитницы и хранительницы традиционных христианских ценностей».

«И хотя Трамп и альтернативные правые возникли без помощи российского правительства, однако продемонстрированный Путиным авторитаризм, а также его содействие крайне правым движениям помогли ввести их ультраконсервативные проекты в политический мейнстрим», – подытоживает Брайан Тэшмен.

Фото: Reuters