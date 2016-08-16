Савченко: У Украины достаточно сильная армия, чтобы вернуть Крым

Надежда Савченко считает, что у Украины есть 3 способа, с помощью которых можно вернуть Крым. В интервью «Апострофу» депутат заявила, что возвращения полуострова можно добиться экономическим, политическим и военным путем, причем для воплощения последнего Украина, по ее мнению, обладает достаточным потенциалом.

У Украины есть 3 варианта возвращения Крыма. Об этом в интервью «Апострофу» заявила народный депутат Надежда Савченко.

«Можно начать хорошо и богато жить, поднять экономику, и тогда Крым будет просто в кризисе, потому что Россия ему не даст заработать столько. Да, этот способ не быстрый. Есть более быстрый способ – пойти воевать и отбить Крым. Есть способ более политический: постоянно давить санкциями Россию – и тогда Крым также вернется. Но я вам скажу одно: проще было его не сдавать, чем сейчас его вернуть», – сказала она.

По словам Савченко, Украина имеет достаточный военный потенциал, чтобы использовать силовой вариант возвращения Крыма.

«У 40 миллионов военный потенциал больше, чем у 300 тысяч, которые живут там, в Крыму. Вот вам и весь выход», – заявила депутат.

Также Савченко считает, что с Россией нужно выстраивать отношения исключительно с позиции экономической выгоды.

«Нам не нужны их культурные и духовные ценности, потому что они у нас разные. Нам не нужны их политические достижения, их "русской мир", потому что он нам вредит. Мы не рабы, у нас "рабов в рай не пускают". Они все рабы, стоят на коленях – такая их ментальность. У нас разная ментальность. Нам с ними нужны экономически выгодные отношения», – подчеркнула политик.

Фото: Reuters