Апостроф Оригинал

Савченко: У Украины достаточно сильная армия, чтобы вернуть Крым
Надежда Савченко считает, что у Украины есть 3 способа, с помощью которых можно вернуть Крым. В интервью «Апострофу» депутат заявила, что возвращения полуострова можно добиться экономическим, политическим и военным путем, причем для воплощения последнего Украина, по ее мнению, обладает достаточным потенциалом.
Савченко: У Украины достаточно сильная армия, чтобы вернуть Крым
Reuters

У Украины есть 3 варианта возвращения Крыма. Об этом в интервью «Апострофу» заявила народный депутат Надежда Савченко. 

«Можно начать хорошо и богато жить, поднять экономику, и тогда Крым будет просто в кризисе, потому что Россия ему не даст заработать столько. Да, этот способ не быстрый. Есть более быстрый способ  пойти воевать и отбить Крым. Есть способ более политический: постоянно давить санкциями Россию – и тогда Крым также вернется. Но я вам скажу одно: проще было его не сдавать, чем сейчас его вернуть»,  сказала она.

По словам Савченко, Украина имеет достаточный военный потенциал, чтобы использовать силовой вариант возвращения Крыма.
 
«У 40 миллионов военный потенциал больше, чем у 300 тысяч, которые живут там, в Крыму. Вот вам и весь выход»,  заявила депутат.
 
Также Савченко считает, что с Россией нужно выстраивать отношения исключительно с позиции экономической выгоды.
 
«Нам не нужны их культурные и духовные ценности, потому что они у нас разные. Нам не нужны их политические достижения, их "русской мир", потому что он нам вредит. Мы не рабы, у нас "рабов в рай не пускают". Они все рабы, стоят на коленях  такая их ментальность. У нас разная ментальность. Нам с ними нужны экономически выгодные отношения», – подчеркнула политик.
 
Фото: Reuters 
 
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