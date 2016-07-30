Более 200 российских компаний получили запрет на работу на Украине

Из-за сотрудничества с ДНР и ЛНР Служба безопасности Украины приостановила на территории страны деятельность 243 российских компаний. Как передает «Лiга.net», в ведомстве пояснили, что данные компании, несмотря на санкции, введенные Петром Порошенко, ранее легально сотрудничали с Украиной.

Служба безопасности Украины остановила внешнеэкономическую деятельность 243 российских компаний из-за сотрудничества с ДНР и ЛНР. Как пишет «Лiга.net», об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По материалам СБУ остановлена внешнеэкономическая деятельность 243 российских компаний, которые вели бизнес с коммерческими структурами временно оккупированных террористами территорий», - заявили в СБУ.

Во время проверки сотрудники спецслужбы установили, что большинство из этих российских компаний также легально сотрудничают с Украиной. На них не распространялись нормы указа президента о применении персональных специальных экономических и других санкций.

СБУ передала материалы в Министерство экономического развития и торговли. По заключению его специалистов, украинские производители способны полностью компенсировать российский импорт.

Фото: Reuters