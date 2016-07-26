Kiev Times: МВФ будет сотрудничать с Украиной, но денег не даст

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что Украина может оказаться в ситуации, когда МВФ будет сотрудничать со страной, но не будет выдавать транши. Как пояснил эксперт Kiev Times, украинская власть сама не знает, что собирается делать, поэтому страну не включили в календарь выделения траншей.

Украину может ожидать ситуация, при которой Международный валютный фонд будет сотрудничать со страной, но транши выдавать не будет. Как сообщает Kiev Times, об этом заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«История знает случаи, когда МВФ сотрудничает со страной, но денег не дает: Мексика, Бразилия, Чили, Нигерия. Такое грозит и Украине, когда миссия МВФ будет работать, приезжать в страну, но процесса выделения средств не будет. Сейчас все упирается во власть», — подчеркнул Охрименко.

Экономист уточнил, что никто из представителей власти не может взять на себя политическую и экономическую ответственность и «сказать, что мы все провалили и давайте делать по-другому».

«Без этого МВФ работать не может. Если у нас власть сама не знает, что она собирается делать, то какой смысл с ней сотрудничать и давать деньги. По этой причине Украину официально не включили в список по траншам в июле», — резюмировал Охрименко.

Как напоминает издание, МВФ не включил в собственный календарь на июль вопрос выделения транша Украине.

Фото: Reuters