Paris Match: Россия намерена еще раз победить акционеров ЮКОСа в суде

Бывшие акционеры нефтяной компании ЮКОС собираются обжаловать решение Гаагского окружного суда, отменившего взыскание в 50 миллиардов долларов с России, сообщает Paris Match. Российская сторона ответит на эту апелляцию, «задействовав все правовые средства», и не позволит олигархам «выманить еще больше денег у российских налогоплательщиков».
Россия «задействует все правовые средства», чтобы дать отпор бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, которые намерены обжаловать решение Гаагского окружного суда, отменившего взыскание в 50 миллиардов долларов с российской стороны, сообщает Paris Match. «Российская Федерация будет решительно противостоять этой апелляции, - говорится в российском коммюнике. - Она задействует все правовые средства, которыми располагает, чтобы помешать олигархам ЮКОСа выманить еще больше денег у российских налогоплательщиков».
Как известно, компания ЮКОС, которой управлял олигарх и оппозиционер Михаил Ходорковский, была ликвидирована российскими властями в 2000-х годах на основании обвинений в уклонении от уплаты налогов и крупном мошенничестве, напоминает Paris Match. После этого бывшие акционеры компании обвинили Россию в том, что она упразднила ЮКОС по политическим причинам, и в июле 2014 года Гаагский арбитражный суд потребовал от Москвы заплатить им 50-миллиардную компенсацию. Однако через некоторое время Гаагский окружной суд отменил это решение, посчитав, что арбитражный суд не был компетентен в этом деле.
«Мы собираемся доказать, что на протяжении всего своего существования ЮКОС масштабно уклонялся от налогов и совершал другие незаконные действия», - заявил Андрей Кондаков, генеральный директор правозащитной структуры, задействованной Москвой в этом деле. «Мы победим этих олигархов перед лицом всех судов и юрисдикций», - добавил юрист.
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