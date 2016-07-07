Daily Beast: «Адмирала Кузнецова» направляют в Сирию торговать лицом

Отправка авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» с боевым заданием к берегам Сирии вряд ли станет серьезным подспорьем для российских операций против террористов, пишет Daily Beast. Боевые возможности старого российского флагмана сильно ограничены. Поэтому, по мнению издания, его направляют туда больше для внешнего эффекта и возможного привлечения потенциальных покупателей, в первую очередь из Индии.

Спустя двадцать шесть лет после того, как единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» заступил на службу, он впервые направится для выполнения боевого задания в Сирии, сообщает Daily Beast.

Генеральный штаб планирует использовать авианосец в боевых действиях против террористических группировок. Миссия «Адмирала Кузнецова» начнется в октябре и продлится четыре месяца.

По словам Daily Beast, параметры корабля никого не впечатлят: он слишком мал, ненадежен, дальность полета его истребителей невелика, а оружия и приборов обнаружения недостаточно, чтобы внести значительный вклад в российскую кампанию в Сирии.

Daily Beast считает, что авианосец нанесет свои удары по большей части для внешнего эффекта. А еще миссия пойдет на пользу команде корабля. «Адмирал Кузнецов» проржавел, протекает, на нем происходят утечки топлива и несчастные случаи. Он редко выходит из своего порта на севере России, поэтому его команда упорно борется за то, чтобы не потерять свою профессиональную квалификацию.

По мнению независимого военно-морского эксперта Эрика Вертхейма, для России эта затея – просто способ дать команде возможность попрактиковаться в условиях боевых действий.

Хотя «Адмирал Кузнецов» – флагманский корабль, среди российских судов он вряд ли самый мощный, отмечает Daily Beast. Это почетное наименование принадлежит скорее одной из новейших российских подводных лодок или одному из атомных ракетных крейсеров.

Очевидно, пишет Daily Beast, Кремль хорошо осведомлен об ограничениях «Адмирала Кузнецова» и знает, как их частично минимизировать. Корабль будет размещен у сирийского побережья, чтобы истребителям хватило топлива для выполнения военных заданий, как сообщали российские СМИ.

Хотя с военной точки зрения размещение авианосца бессмысленно, оно имеет экономический смысл, отмечает американское издание. Военно-морское кораблестроение в России – это крупный бизнес, но качество работы российских верфей оценивается невысоко.

Тем не менее, считает Daily Beast, если «Адмирал Кузнецов» справится с этим боевым заданием, это, возможно, позволит привлечь потенциальных покупателей, например из Индии. Они уже приобрели у России авианосец, двигатель которого, правда, вышел из строя во время самой первой его миссии, и нуждаются в дополнительных самолетах палубной авиации.

За боевым дебютом «Адмирала Кузнецова» внимательно следят и китайцы. 5 лет назад они приняли на вооружение свою копию российского авианосца под названием «Ляонин». Он тоже не нюхал пороха. И если удача улыбнется росссийскому авианосцу, китайцы и свой отправят в «большое плавание».

Фото: Reuters