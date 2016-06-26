Le Monde: Олланд отказал Ле Пен в референдуме о выходе Франции из ЕС

После того как Великобритания заявила о своем желании выйти из Евросоюза, французский президент Франсуа Олланд провел ряд встреч с представителями парламентских фракций, чтобы совместно выработать дальнейший план действий. Однако когда лидер «Национально фронта» Марин Ле Пен потребовала организовать во Франции аналогичный референдум, Олланд ответил ей отказом. «Словно мы произнесли какое-то ругательство», – прокомментировала ситуацию Ле Пен.

Решение Великобритании покинуть Евросоюз заметно изменило график французского президента Франсуа Олланда, пишет Le Monde. Его марафон начался со встречи с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном в Париже, после чего французский лидер принял у себя представителей всех парламентских партий, чтобы подготовить пакет предложений для ЕС после выхода англичан.

Так, лидер партии «Республиканцы» Николя Саркози согласился с тем, что нужно срочно переосмыслить устройство Евросоюза, сообщает издание. «Я сказал президенту Франсуа Олланду, насколько важной мне кажется необходимость того, чтобы Франция крепко взяла инициативу в свои руки и заложила основы нового межправительственного соглашения», – признался Саркози.

По его мнению, проект этого нового общеевропейского соглашения необходимо вынести на голосование на референдуме. «Я считаю, что не стоит бояться народа: если он не верит в европейскую идею и если эта идея не выдерживает испытание референдумом, это значит, что мы идем по ложному пути», – поясняет бывший французский президент.

Что касается лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен, то во время встречи с президентом она вновь потребовала провести во Франции референдум о выходе страны из ЕС, но получила от Олланда отказ, констатирует Le Monde. По ее словам, она пришла в Елисейский дворец только затем, чтобы услышать, что ни один из сигналов, которые уже долгие годы подают правительству европейцы и французский народ, не был принят во внимание.

«Мы потребовали провести референдум, чтобы спросить у французов, хотят ли они остаться в Евросоюзе, – сообщила Ле Пен. – Нам было сказано “нет”. Это почти как если бы мы произнесли какое-то ругательство, словно народ окончательно стал пятым колесом в телеге».

В понедельник Франсуа Олланд поедет в Берлин, чтобы встретиться с немецким канцлером Ангелой Меркель, итальянским премьер-министром Маттео Ренци и председателем Европейского совета Дональдом Туском, говорится в статье. Эта встреча пройдет накануне европейского саммита, главной темой которого станет брексит.

Фото: Reuters