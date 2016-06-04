RFE: Москва осудила арест россиянки в США за «похищение» собственной дочери

В США задержали россиянку Ольгу Пиманову. Она находится под домашним арестом и обвиняется в том, что увезла собственную дочь от бывшего мужа в Россию, сообщает Radio Free Europe. Уполномоченный по правам ребенка РФ Павел Астахов резко раскритиковал такие действия американских властей, отметив, что гражданку России арестовали «под надуманным предлогом» и пока «удерживают как заложницу».
В американском штате Иллинойс арестовали 30-летнюю россиянку Ольгу Пиманову за то, что она, согласно полицейским отчетам, нарушила постановление суда, пишет Radio Free Europe.
Как рассказала российским СМИ сама Пиманова, ее задержали сразу же после того, как она сошла с самолета. Сейчас Ольга находится под домашним арестом и обвиняется в том, что незаконно увезла свою дочь от бывшего мужа из США в Россию.
Арест россиянки вызвал достаточно резкую реакцию со стороны уполномоченного по правам ребенка в РФ Павла Астахова. По его словам, гражданку России задержали «под надуманным предлогом» и теперь «удерживают как заложницу».
По имеющимся данным, Пиманова развелась со своим мужем Хорхе Кастильо в 2014 году. Адвокаты бывшего мужа россиянки никак не прокомментировали случившееся.
«Компетентным органам США мы направили запрос о предоставлении официальных сведений, касающихся обстоятельств и причин ее задержания», - рассказал пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Юрий Мельник. Представитель американского Госдепартамента Марк Тонер отметил, что он не располагает подробностями относительно этого дела, но добавил, что разбирательство будет проводиться при участии консула.
Radio Free Europe напоминает, что Россия на протяжении долгого времени выражала свое возмущение по поводу насилия над российскими детьми, которых усыновляют американские граждане. Кроме того, власти рьяно защищают родителей-россиян, вовлеченных в дела об опеке над детьми в западных странах.
Вследствие нескольких громких дел в 2012 году в стране даже был принят закон, запрещающий американцам усыновление детей из российских детдомов. Впрочем, некоторые критики восприняли это как реакцию на «список Магнитского».
По словам самой Пимановой, ее обвиняют в похищении ребенка. Она рассказала, что после развода ее бывший муж добился опеки над дочерью, несмотря на то, что нет никаких подтверждений его биологического отцовства.
Слушание в суде назначено на 6 июня, отмечает ресурс.
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