В Полтаве разбили мемориальные доски украинским солдатам

В ночь на воскресенье в Полтаве неизвестными были разбиты сразу три мемориальные доски украинским военным. Как сообщает «Корреспондент», полиция города просит откликнуться свидетелей произошедшего.
В Полтаве неизвестные разбили три мемориальные доски, увековечивающие память о погибших украинских солдатах. Как пишет «Корреспондент», первая информация об акте вандализма поступила ночью в воскресенье.
Житель Полтавы обнаружил разбитую доску на здании Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко.
Около 5 утра еще один горожанин сообщил о поврежденной мемориальной доске на здании общеобразовательной школы № 38. Она была установлена в честь выпускника учебного заведения, военнослужащего Национальной гвардии Александра Мочалова, который погиб в 2014 году под Иловайском.
В 07:48 в полицию поступило сообщение от еще одного жителя Полтавы о разбитой третьей памятной доске, установленной на здании общеобразовательной школы № 9. Доска увековечивала память о выпускнике школы, капитане ВС Украины Сергее Лимаре, который погиб в 2015 году под Донецком.
Правоохранительные органы просят откликнуться свидетелей произошедшего.
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