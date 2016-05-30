В Полтаве разбили мемориальные доски украинским солдатам

В ночь на воскресенье в Полтаве неизвестными были разбиты сразу три мемориальные доски украинским военным. Как сообщает «Корреспондент», полиция города просит откликнуться свидетелей произошедшего.

В Полтаве неизвестные разбили три мемориальные доски, увековечивающие память о погибших украинских солдатах. Как пишет «Корреспондент», первая информация об акте вандализма поступила ночью в воскресенье.

Житель Полтавы обнаружил разбитую доску на здании Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко.

Около 5 утра еще один горожанин сообщил о поврежденной мемориальной доске на здании общеобразовательной школы № 38. Она была установлена в честь выпускника учебного заведения, военнослужащего Национальной гвардии Александра Мочалова, который погиб в 2014 году под Иловайском.

В 07:48 в полицию поступило сообщение от еще одного жителя Полтавы о разбитой третьей памятной доске, установленной на здании общеобразовательной школы № 9. Доска увековечивала память о выпускнике школы, капитане ВС Украины Сергее Лимаре, который погиб в 2015 году под Донецком.

Правоохранительные органы просят откликнуться свидетелей произошедшего.

Фото: Пресс-служба Нацполиции Украины