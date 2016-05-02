Штайнмайер: Мы недооценили интересы России в Сирии

Германия недооценила интересы России в Сирии, признал в интервью Die Welt министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Москва не только хотела обезопасить свои военные базы в регионе, но и убедиться, что новый порядок на Ближнем Востоке будет создан с учетом российских интересов, пояснил глава внешнеполитического ведомства.

«Сирийский конфликт изначально не был исключительно внутренним», - заявил в интервью Die Welt министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. На происходящее в стране влияли «близкие и дальние соседи». Некоторые региональные державы до сих пор контролируют группировки, воюющие на территории Сирии, добавил он.

«Военная операция Москвы не только изменила ситуацию „на земле“, но и обострила противоречия в интересах России и Турции», - заявил Штайнмайер. Ситуация резко ухудшилась после того как был сбит российский самолет, напомнил глава внешнеполитического ведомства: «На несколько часов возникла угроза, что Россия даст военный ответ. К счастью, этого не произошло, однако с тех пор отношения Анкары и Москвы приобрели очень напряженный характер».

«В начале мы, видимо, недооценили российские интересы», - признался Штайнмайер. Кремль хотел не только обезопасить свои военные базы на Средиземном море, а также поддержать Асада, но и убедиться в том, что новый порядок на Ближнем Востоке будет создан с учетом российских интересов. «Москва хочет, чтобы США общались с ней на равных», - пояснил министр. «Больше всего, по моему мнению, мы недооценили обеспокоенность [России] по поводу того, что тенденции к радикализации в мусульманском сообществе могут достичь южных рубежей России», - добавил Штайнмайер.

«Россия точно не заинтересована в том, чтобы десятилетиями вести военные действия в Сирии» - уверен глава внешнеполитического ведомства. Об этом говорит частичный вывод ВКС из региона, считает он. К тому же уменьшение военного присутствия – это сигнал сирийскому лидеру Башару Асаду и властям в Дамаске, полагает Штайнмайер.

«Мы далеки от разрешения конфликта в Сирии, - заявил министр. - Кое-чего мы смогли добиться, но даже эти достижения хрупкие. Гражданская война идет 5 лет, в ней погибло 300 000 человек. Сейчас нужно усадить за стол переговоров и удержать за ним всех игроков. Это получилось сделать в Вене в 2015 году. В феврале этого года в Мюнхене удалось достичь соглашения о перемирии и доступе к гуманитарной помощи. Однако возобновление боев в Алеппо и Дамаске вызывают у нас большое беспокойство».

В интервью Die Welt Штайнмайер также высказался по ситуации на Украине. По его словам, многочисленные переговоры последних месяцев о соблюдении минских договоренностей «не принесли реальных результатов». «Мы потеряли время, - заявил министр. – Перемирие вновь нарушается, растет количество жертв и нарушений режима прекращения огня. Поэтому я предложил провести встречу министров иностранных дел в формате "нормандской четверки" 11 мая в Берлине. Речь пойдет о подготовке к местным выборам. По этому поводу есть конкретные предложения. К тому же у ОБСЕ есть интересные предложения по восстановлению перемирия».

Фото: Reuters