Патриарх Кирилл призвал бороться с «ересью человекопоклонничества»

Стремление законодательно утвердить право любого выбора человека, «в том числе и самого греховного», приводит к «изгнанию Бога» из общественной жизни, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал бороться против этой «ереси человекопоклонничества», распространяющейся на Западе и в России, пишет Диалог.ua. Патриарх также отметил, что благодаря его встрече с Папой Римским удалось привлечь внимание к гонениям против христиан на Ближнем Востоке.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил стремление сделать «универсальным критерием истины» человека и его права и предостерег православных христиан от распространившейся в современном мире «ереси человекопоклонничества», сообщает Диалог.ua. По словам главы РПЦ, это привело к «изгнанию Бога из жизни людей и общества», отмечается в статье.

Патриарх пояснил также, что эта тенденция «жизни без Бога» уже охватила западную Европу, США, а теперь распространяется и в России, и призвал с этим бороться. «Во многих процветающих странах предпринимаются усилия законом утвердить право любого выбора человека, в том числе и самого греховного», — цитирует Диалог.ua заявление Кирилла.

Глава РПЦ также рассказал, что его недавняя встреча с Папой Римским была призвана привлечь внимание всего мира к современным гонениям и угнетению христиан на Ближнем Востоке, и им удалось это сделать. «И удивительно, американский Конгресс вдруг заявляет, что уничтожение христиан на Ближнем Востоке — это геноцид. Ну просили же об этом: скажите, что геноцид, что убивают! Не было ответа, а теперь есть ответ, потому что голос Востока и Запада соединился и сказал о самом главном, что сегодня всех нас беспокоит», — констатировал патриарх.

Фото: Reuters