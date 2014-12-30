Девятый канал: Мама не разрешила грузинскому футболисту играть на Украине

Игрок сборной Грузии Давид Таргамадзе не будет играть в мариупольском клубе «Ильичевец». Как сообщает «Девятый канал», родители не отпускают футболиста играть на Украине.

Главный тренер футбольного клуба «Ильичевец» Николай Павлов сообщил о том, что клуб не продлил рабочие отношения с грузинским полузащитником Давидом Таргамадзе.

«Таргамадзе приезжал в Донецк на переговоры с руководством "Шахтера", которому он принадлежит. Оттуда они мне с Палкиным звонили. Я ему сказал: "Давид, если сейчас опять кто-то стрельнет, ты опять поедешь домой? Как мы на тебя можем надеяться?"

Он говорит, что его родители не отпускали. Если он взрослый человек, то вправе сам принять решение — будешь выступать в "Ильичевце" или не будешь. Если мы не можем на него рассчитывать в любой момент, то решили не продлевать наше сотрудничество», — цитирует Павлова сайт города Мариуполя.

Права на 25-летнего игрока сборной Грузии принадлежат донецкому «Шахтеру».

Дата публикации 29 декабря 2014 года.

Фото: MIGUEL MEDINA / AFP