Der Spiegel: Штайнмайер предостерегает от ужесточения санкций против России

По мнению министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, дальнейшее ужесточение санкций может привести к дестабилизации внутреннеполитической обстановки в России, а это не будет способствовать безопасности Европы. В связи с этим немецкий политик высказался против закручивания санкционной спирали, сообщает Der Spiegel.

Рубль ежедневно падает, Центробанк вынужден прибегать к радикальным мерам, российские экономика и бюджет находятся под серьезным давлением, пишет Der Spiegel. В сложившейся ситуации министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупреждает о последствиях европейских санкций в отношении России. На вопрос, обеспокоен ли он возможной дестабилизацией России в том случае, если Евросоюз не ослабит санкции, политик в интервью изданию дал утвердительный ответ.

По мнению Штайнмайера, тот, кто хочет поставить Россию на колени в экономическом отношении, совершает серьезную ошибку, если полагает, что это приведет к большей безопасности в Европе, сообщает Der Spiegel. «Я могу от этого только предостеречь», – сказал министр иностранных дел Германии.

Кроме того, отмечает издание, политик ясно высказался против ужесточения санкций. «Я против дальнейшего закручивания санкционной спирали», – заявил Франк-Вальтер Штайнмайер.

По его словам, Россия сейчас расплачивается за утрату доверия в связи с украинским кризисом. Также Штайнмайер говорит о «серьезном экономическом и финансовом кризисе», связанном со значительным падением курса рубля и цен на нефть, который, по его убеждению, непременно будет иметь для России в том числе внутриполитические последствия.

«Не может быть в наших интересах, чтобы ситуация полностью вышла из-под контроля, – отметил министр иностранных дел ФРГ. – Мы должны учитывать это при проведении нашей санкционной политики».

Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген возразил Штайнмайеру, пишет Der Spiegel. С его точки зрения, для ослабления санкций нет оснований. Реттген придерживается мнения, что санкции должны заставить президента Путина изменить свое поведение, а если Запад будет снимать санкции без каких-либо шагов навстречу со стороны Москвы, то точно не добьется таким образом изменения курса российской политики.

Как отмечает издание, в пятницу Штайнмайер посетил Киев, где он встретился с украинским президентом Петром Порошенко и главой правительства Арсением Яценюком. Днем ранее в ходе саммита ЕС в Брюсселе было принято решение о продолжении действия санкций против России. Однако теперь Берлин ожидает от киевского правительства значительных шагов по реформированию страны, включающему модернизацию экономики, укрепление правовых основ государства и борьбу с коррупцией, сообщает Der Spiegel.

Как напоминает автор статьи, по завершении саммита ЕС в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о готовности Евросоюза к дальнейшим переговорам с Москвой по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Она отметила, что право народов на самоопределение должно соблюдаться и в Восточной Европе.

«Санкции были введены на основании определенных причин. Они могут быть сняты только путем устранения этих причин», – в то же время подчеркнула Меркель. Кроме того, канцлер Германии отметила, что в случае ослабления напряженности ЕС готов вести переговоры с Евразийским экономическим союзом, в который также входят Казахстан и Белоруссия. Идея создания зоны свободной торговли от Владивостока до Атлантики, по ее словам, пришла от российского президента Владимира Путина. Меркель по этому поводу сказала: «Мы ничего не имеем против».

Однако канцлер Германии подчеркнула необходимость существенного прогресса в выполнении условий Минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины. По мнению Ангелы Меркель, этот процесс должен включать в себя «обмен военнопленными и определение демаркационной линии», сообщает Der Spiegel.

Фото: SERGEI SUPINSKY / AFP