Forbes: Украине осталось совсем чуть-чуть до Кремниевой долины

На Украине сложились все предпосылки для рождения крупного мирового центра по разработке компьютерных технологий. Множество специалистов уже работают дистанционно на иностранные компании либо открывают собственный бизнес. Однако для появления новой «Кремниевой долины» на украинских просторах необходимо победить извечную проблему страны - коррупцию, пишет Forbes.

Среди трагичных историй стран Восточной Европы Украине пришлось вытерпеть особенно много за XX век, пишет Forbes. Отчаянное положение страны осложняется бедственным экономическим положением. Большая часть промышленных предприятий советского периода бездействует, но сфера компьютерных технологий бурно развивается.

Представитель киевской венчурной компании AVentures Евгений Сысоев, с которым побеседовал корреспондент Forbes, полагает, что наблюдается зарождение «украинского ренессанса» и Киев имеет все шансы стать новым ИТ-центром по примеру Кремниевой долины, Нью-Йорка и Тель-Авива.

Как показывает практика, поясняет Forbes, для рождения глобального центра компьютерных технологий необходимы хорошая профильная образовательная база, талантливые кадры и благотворная социальная среда с активной субкультурой в области искусства, музыки и «авангардных кафе». Киев располагает этими показателями – это уже признанный центр аутсорсинга с живой культурой и располагающей атмосферой. Ведущий сайт по подряду фрилансеров Elance ставит Украину на третье место в списке стран, где стоит искать профессионалов.

Сысоев оценивает стоимость украинского ИТ-сектора в 5 миллиардов долларов, сообщает американское издание. В нем представлены четыре отрасли: аутсорсинг, в котором заняты 50 тысяч инженеров и около 500 компаний, исследования и разработки – крупнейший центр был учрежден компанией Samsung – и торговля по интернету, объем которой оценивается в 2 миллиарда долларов.

Наконец, четвертая отрасль – самая перспективная, пишет Forbes – это развивающиеся компании по созданию программного обеспечения, которые сами создают и продают свои товары на глобальном рынке. Среди них Сысоев отметил шестерку лидеров, которые в течение пяти лет могут стать компаниями-миллиардерами: Paymentwall, Grammarly, bmp online, InvisibleCRM, Depositphotos и Jooble.

Единственное, чего недостает Киеву – это компании-катализатора, которая привлечет внимание инвесторов к множеству украинских стартапов. Всего одна компания, которая достигнет отметки в один миллиард долларов, может привлечь достаточно капиталовложений, чтобы подтолкнуть весь сектор – так, например, пионер ИТ-сектора Тель-Авива сервис ICQ был продан за 400 миллионов долларов. Если инвестиционный климат в стране улучшится, то можно гарантировать возникновение еще большего числа компаний, отмечает автор.

Ключевое отличие украинских предпринимателей в компьютерной области в том, что они с самого начала ориентируются на мировой рынок, работают во многих странах мира и предоставляют товары и услуги на английском языке. Ведь на Украине нет возможности поднять свой стартап сначала на уровень внутреннего рынка. Особенности украинской модели – такие как недостаток венчурного капитала - на первый взгляд, ограничивают свободу действий компаний, однако, с другой стороны, сразу учат их строить конкурентоспособный бизнес, подчеркивает Forbes.

Дополнительное преимущество в сокращении расходов украинским ИТ-компаниям дает и тот факт, что, несмотря на международную сферу деятельности, сами компании остаются на Украине, там же живут инженеры и менеджеры. Технологические центры в Киеве, Харькове и Запорожье остаются вдали от зоны вооруженного конфликта вокруг Донецка и Луганска. На последних выборах победили проевропейские партии, и можно ожидать прогрессивных реформ. Они действительно необходимы, так как в общем Украина остается «глубоко коррумпированной страной, в которой чертовски сложно заниматься бизнесом».

Фото: Flickr / Doug Waldron