CNN: Западные санкции бьют по самым богатым и самым бедным

От экономического спада и обесценивания рубля страдает не столько средний класс россиян, сколько крупные корпорации и беднейшая прослойка населения, сообщает CNN. В благотворительности нуждаются не только бездомные и безработные, но и пенсионеры, а также те, кто работает, но получают недостаточно для проживания. В ближайшие месяцы их бедственное положение может еще ухудшиться, сообщает корреспондент канала.

Российская экономика в последнее время терпит один удар за другим. Рубль обесценился почти на 30% с начала года. Кроме того, как люди, так и деньги покидают страну. В Москве, где вы находитесь, заметны ли признаки экономического упадка?



МЭТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: Что примечательно, если смотреть на средний класс в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, никаких особых перемен не заметно. Конечно, цены в супермаркетах выросли, люди больше не покупают пармезан из-за ответных санкций России. Средний класс в несколько стесненных обстоятельствах.



Влияние спада в основном ощущается на краях экономического спектра. На верхнем уровне, конечно, российские корпорации, которые были исключены из российского* финансового рынка. Это означает, что им очень нелегко рефинансировать свои миллиарды долларов долга. А внизу спектра, где люди живут на пару тысяч рублей в месяц, текущая экономическая ситуация имеет сокрушительные последствия.



Каждый будний день жители второго по значению города России приходят к этой мобильной благотворительной столовой, чтобы получить единственную горячую пищу за день: суп с хлебом. В то время как российская экономика падает, все больше ее граждан должны рассчитывать на благотворительность, чтобы выжить. Такие люди, как Глеб: он не бездомный и даже не безработный – просто бедный.



«У меня есть работа, но получаю мало, – рассказал он мне. – После того как заплачу за квартиру, на еду уже не остается».



С ростом цен недостаток денег толкает в нищету целые семьи. Алине 56 лет. Она тратит всю свою пенсию на то, чтобы содержать своих близких. Если бы не эта бесплатная еда, говорит она, она бы голодала.



АЛИНА, пенсионерка: Экономическая ситуация сейчас в России не очень хорошая. Вот я пенсионерка, например. На мне трое: внучка, сын и я. Половина пенсии уходит на коммунальные услуги, остается очень мало.



МЭТЬЮ ЧАНС: У нас есть горячий суп. Да?



МУЖЧИНА: Горячий суп.



МЭТЬЮ ЧАНС: Да. Пожалуйста. Много говорят об экономическом кризисе в России, об обесценивании рубля, о санкциях США и ЕС против России, но вот этих людей кризис действительно затрагивает. Можно сказать, это самые уязвимые граждане России. Главное, что вызывает беспокойство, это то, что если кризис продолжится, их положение только ухудшится.



Этой мобильной столовой заведует благотворительная организация «Ночлежка». Они работают по всему Санкт-Петербургу и предоставляют городским неимущим тысячи обедов ежегодно. Организаторы говорят, что готовятся к еще большему спросу в ближайшие месяцы.



АНАСТАСИЯ САДОВНИКОВА, благотворительная организация «Ночлежка»: Да, мы ожидаем, что число безработных людей увеличится, и увеличится значительно, а зарплаты резко уменьшатся. И, конечно...



МЭТЬЮ ЧАНС: Это потенциально также увеличит число людей, которые приходят к вам?



АНАСТАСИЯ САДОВНИКОВА: Да, конечно.



На многих россиян среднего класса экономический спад пока имеет ограниченное влияние, но для тех, кто вот-вот окажется за чертой бедности – это уже катастрофа.



*Так сказано в оригинале (прим. RT).

Материал предоставлен CNN International.

Перевод выполнен RT.

Дата выхода в эфир 21 ноября 2014 года.