WP: Москва отказалась участвовать в «ядерных посиделках» Обамы

Россия отказалась принимать участие в саммите по ядерной безопасности, который пройдет в 2016 году в американской столице. Как передает Washington Post, вместо того чтобы отметиться в «очередном шоу», Москва намерена сосредоточить внимание на работе с Международным агентством по атомной энергии.

Россия не будет присутствовать на саммите по ядерной безопасности, который состоится в 2016 году в Вашингтоне. Об этом в среду в Вашингтоне сообщил российский посол Сергей Кисляк. Как пишет Washington Post, дипломат отметил, что Москва отказалась от участия в международном форуме не из-за того, что не принимает принципов нераспространения ядерного оружия, а вследствие того, что не видит конкретной практической пользы от этих встреч.

«Вместо того чтобы готовить очередное большое шоу, Россия предпочитает сосредоточить внимание на работе в рамках такой организации, как Международное агентство по атомной энергии, которое было создано всеми нами для решения этих вопросов», - передает издание позицию российского дипломата.

Как продолжает автор статьи Карен Деянг, отказ от участия в саммите является очередным шагом в ухудшении отношений между Россией и Западом, и особенно с Соединенными Штатами Америки, вследствие продолжающегося украинского кризиса.

Вопросы об участии России возникли, после того как Москва на прошлой неделе не направила свою делегацию на подготовительную встречу. Госдепартамент и Белый дом заявили во вторник, что у них нет информации из СМИ о намерении России бойкотировать саммит, однако в среду американские представители заявили, что накануне состоявшейся на прошлой неделе подготовительной встречи они получили официальное уведомление на сей счет.

Российское Министерство иностранных дел отметило, что расценивает утечки информации по этому вопросу «как неудачную попытку оказания давления на российскую сторону с целью добиться изменения нашей позиции».

Фото: FRANK AUGSTEIN / AFP