Москва увидит мамонтенка Юку

В российскую столицу привезли мамонтенка Юкку. Он считается самым лучшим по сохранности образцом этих ископаемых животных, дошедших до нашего времени благодаря вечной мерзлоте. По оценкам ученых, возраст находки 38 тысяч лет.

В Москву привезли знаменитого якутского мамонтенка Юку, умершего около 38 тысяч лет назад и найденного в 2010 году, сообщает Daily Telegraph. Считается, что это наиболее хорошо сохранившийся экземпляр мамонта в истории мировой палеонтологии. Юку показывали в Японии, на Тайване и во Владивостоке.

По словам Владимира Потапова, координатора проекта «Мамонт Юка», «сохранность мамонтенка очень хорошая, даже мозг сохранился».

Эксперт по мамонтам из Якутской академии наук Альберт Протопопов считает, что «этому мамонту 38 тысяч лет, но следы воздействия человека на этого мамонта для Якутии самые древние, потому что стоянке древних людей в Якутии 32 тысячи лет».

Фото: KAZUHIRO NOGI / AFP