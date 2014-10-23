CNN: Москва хочет побыстрее найти виновных в трагедии с самолетом Total

Водитель столкнувшейся с самолетом президента Total де Маржери снегоуборочной машины Владимир Мартыненко, а также четверо его коллег из аэропорта были арестованы в связи с расследованием катастрофы, передает CNN. По мнению корреспондента канала Фила Блэка, российские власти хотят поскорее найти виновных, поскольку этот несчастный случай поставил страну в «крайне неудобное положение».

К другим новостям: два члена руководства московского аэропорта, где погиб в понедельник в авиакатастрофе президент французского нефтяного гиганта Total, подали в отставку.

Кроме того, сегодня утром суд санкционировал арест водителя снегоуборочной машины, замешанного в аварии. В рамках расследования были также задержаны еще четверо сотрудников аэропорта, а троих представителей администрации аэропорта временно отстранили от выполнения служебных обязанностей.

О том, что стоит за широкомасштабными и быстро проявившимися последствиями катастрофы расскажет Фил Блэк.

Эта авария поставила Россию в крайне неудобное положение. В результате столкновения между бизнес-джетом и снегоуборочной машиной в одном из аэропортов Москвы погибли трое членов экипажа и высокопоставленный пассажир – Кристоф де Маржери, глава крупнейшей нефтяной компании Франции Total, который состоял в очень близких отношениях с правительством России. В тот день он по приглашению премьер-министра страны принял участие в конференции, посвященной иностранным инвестициям.

Ответственность за катастрофу сразу же возложили на водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко. Вы видите кадры, снятые в ходе его допроса, показанные российским телевидением. Он рассказал, что не видел и не слышал самолет из-за шума [двигателя] машины, за рулем которой находился. Но на этом видео так и не показали его реакцию на главное обвинение следователей. Поэтому я попросил прокомментировать его адвоката водителя Александра Карабанова.

ФИЛ БЛЭК, корреспондент CNN: Находился ли ваш клиент в состоянии алкогольного опьянения в момент катастрофы?

По словам юриста, водитель был абсолютно трезв, что подтверждается результатами планового медосмотра, который Мартыненко прошел перед выходом в смену.

В этом видео, снятом адвокатом, Мартыненко рассказывает следователям свою версию событий – он двигался в составе колонны снегоуборочных машин, но ненадолго остановился, чтобы устранить неполадку с автомобилем. По его словам, когда он вернулся в машину, чтобы продолжить движение, он остался один и не знал куда ему ехать, и из-за тумана и снега не видел свою колонну.

Московский суд санкционировали арест Мартыненко до 21 декабря. Как заявили прокуроры, результаты медицинского освидетельствования показывают, что в момент катастрофы в крови Мартыненко присутствовал алкоголь. Однако, адвокат водителя опасается, что результаты были сфальсифицированы.

ФИЛ БЛЭК: Российские власти явно пытаются побыстрее возложить на кого-нибудь вину. Последствия этого несчастного случая в долгосрочной перспективе будут ощущаться даже на самых высоких уровнях российского государства. Кристоф де Маржери активно и открыто выступал против санкций, бьющих по российской экономике. Таким образом, российское правительство потеряло очень ценного и незаменимого друга - открытого и влиятельного союзника, входящего в число ведущих фигур европейского бизнеса. Фил Блэк, CNN, Москва.

Материал предоставлен CNN International.

Перевод выполнен RT.

Дата выхода в эфир 23 октября 2014 года.