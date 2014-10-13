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Министра обороны Украины Гелетея отправили в отставку
Петр Порошенко отправил в отставку министра обороны Украины Валерия Гелетея. На своей должности он продержался лишь 4 месяца. Причина отставки не разъясняется, но предположительно она связана с потерями украинской армии в операции на востоке страны.

Президент Украины отправил в отставку министра обороны, который продержался на своей должности четыре месяца. 

В июле Валерия Гелетея приветствовали как героя. Тогда телеканалы показали, как он звонил президенту Порошенко с сообщением, что Славянск освобожден от террористов.
 
Однако в последние недели на него обрушилась критика, в связи с тем что пророссийские сепаратисты убили более ста украинских солдат.
 
Дата выхода в эфир 13 октября 2014 года.
 
Фото GENYA SAVILOV / AFP

 

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источник
Sky News Великобритания Европа
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